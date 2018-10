RUTEN: Dette er ruten politiet mener den etterlyste mannen brukte for å bevege seg mot Skøyen stasjon, der han ble fanget opp av et overvåkingskamera klokken 13.16. Foto: Kartverket

Polititeori: Dette er ruten den etterlyste mannen tok

INNENRIKS 2018-10-19T13:32:12Z

Stien mellom Frognerparken og Skøyen i Oslo er trolig ruten den etterlyste mannen tok i etterkant av drapet på Majorstuen.

Publisert: 19.10.18 15:32

I det søndre hjørnet av Frognerparken går det en sti som knytter parken til Skøyen. Der mener politiet at mannen de etterlyser i forbindelse med drapet gikk.

Han er etterlyst etter drapet på en mann i 20-årene i en leilighet på Majorstuen.

Politiet gikk på en pressekonferanse fredag ut med et kart over ruten de mener den etterlyste mannen benyttet seg av. På kartet er det avmerket to grønne prikker, en der ruten trolig startet og en der den trolig sluttet.

Den første grønne prikken i politiets kart er plassert ved toppen av stien. Det er omtrent en kilometer fra adressen der drapet skjedde.

Den går ned en brattere bakke i en liten dal. Ved siden av stien går Frognerelva, rundt står det høye trær.

Stien går parallelt med Halvdan Svartes gate.

Nederst i bakken flater stien ut. Da kommer man ut på en gressplen med benker og boliger på begge sider. Det grønne punktet som markerer slutten på ruten politiet mener mannen tok, er i nærheten av der Ingar Nilsens vei møter stien.

Mannen politiet etterlyser er observert på Skøyen togstasjon 13.16.

I tillegg til ruten politiet mener mannen har tatt, gikk de også ut med bilde av ham under en pressekonferansen fredag. Begge opplysningene har de gitt ut i håp om å få tips om mannen.

Politiet har også gått ut med bilde av hans venstre hånd, der han har en tatovering. Symbolet som er tatovert, ligner på symbolet i flagget til Angola.