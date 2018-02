FIRE MENN BAK LÅS OG SLÅ: Politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt sier fire menn fortsatt er fengslet. Foto: Vågenes, Hallgeir

Politiet ber Bergens-menn skjerpe seg - 11 siktet for grov menneskehandel i Bergen

Publisert: 11.02.18 23:34

INNENRIKS 2018-02-11T22:34:59Z

Politiet i Bergen har siktet 11 for menneskehandel, blant annet mistenker de igjen at en ung jente skulle tvinges til å selge sex.

– Det er en alvorlig sak. Jeg vil også si at det er trist at voksne menn i Bergen kan finne på å kjøpe sex fra så unge jenter. Det er trist at det er et marked for noe slikt her i byen, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt til VG.

Fire fortsatt arrestert

Lørdag aksjonerte politiet mot to adresser i Bergen og på Askøy, hvor de arresterte et kriminelt rumensk nettverk .

NRK omtalte saken først. De skriver at flere slektninger av en 16 år gammel jente er siktet for å ha planlagt å tvinge henne til å selge sex.

– I aksjonen fant vi den 16-årige jenta, sammen med flere rumenske kvinner, som vi kjenner fra prostitusjonsmiljøet i Bergen, sier Christoffersen til VG.

– Hvor mange av de siktede er bakmenn?

– Vi har valgt å beholde fire personer i varetekt, siktet for menneskehandel. De vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag, sier han.

– Hva utløste aksjonen?

– Vi hadde en liknende sak i fjor, hvor også en ung jente ble utnyttet til prostitusjon. Vi har derfor hatt fokus på dette rumenske miljøet. Vi er tidlig i etterforskningen, men vi mistenker at de siktede har hatt medvirkende roller i rekruttering, transport og husing av prostituerte.

Saken han viser til fra i fjor, gjaldt to rumenske menn som ble dømt for menneskehandel, etter at to jenter på 16 og 17 år ble plukket opp av politiet i prostitusjonsmiljøet.

Jenta tatt hånd om

NRK skriver at politiet arresterte åtte personer i Bergen og tre på Askøy. Aksjonen skal ha vart fra lørdag ettermiddag til rundt midnatt. De skriver at både tiggere, prostituerte og flere menn er blant de arresterte.

Strafferammen er inntil ti års fengsel.

Jenta er tatt hånd om av barnevernet.

– 16-åringen er preget av situasjonen, sier bistandsadvokat Hilde Cecilie Meyer, til NRK.

– Jenta er i en sårbar situasjon i et fremmed land. Førsteprioritet er at hun må få den hjelpen hun trenger.