BELØNNING: Politihunden Tim fakket to tyver torsdag ettermiddag. Foto: Politiet i Oslo

Tre pågrepet etter hjemmeran i Oslo

Publisert: 01.02.18 11:32

INNENRIKS 2018-02-01T10:32:08Z

Tre menn er pågrepet, siktet for å ha stått bak et hjemmeran i et hus på Grorud i Oslo torsdag morgen.

Politiet fikk melding klokken 8.15 fra et vitne om at det foregikk noe i huset. De rykket ut med flere patruljer, og da de kom fram, avbrøt de det de mener var et hjemmeran.

En av de antatte ranerne ble pågrepet på stedet, mens to andre forsøkte å stikke av, men de ble pågrepet i nabolaget.

– Det er fem fornærmede. En voksen mann, tre voksne kvinner og en 15-åring. De ble utsatt for og truet med vold, men vi har ikke funnet noe våpen. De er fysisk uskadd, men oppskaket, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

På Facebook skriver politiet at det var politihunden Tim og hundeføreren som fant de to tyvene som stakk av.

– Politihunden Tim har virkelig fortjent belønningen sin i dag, skriver politiet på Facebook.

Politiet avhørte torsdag formiddag vitner og de fornærmede. Krimteknikere skal granske åstedet i løpet av dagen.

Kilde: NTB/VG