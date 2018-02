VIND OG SNØ: Uvær fører til stengte veier og kolonnekjøring ved flere fjelloverganger. Dette bildet er fra 2010. Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Nå kommer uværet: Trær og takstein blåste bort i Bergen

NTB

Publisert: 15.02.18 04:24

Et lavtrykk i vest er ventet å gi full storm. I bergensområdet har det allerede gått ut over trær, stolper og tak.

På Minde ble et tak revet av, og brannvesenet oppfordret folk til å holde seg inne, melder NRK.

– Det har vært entreprenør på stedet og utbedret dette. Det har også vært tilfeller der stillaser har løsnet og trær og stolper har blåst over ende, men det er ikke meldt om noen personskader i forbindelse med dette, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB natt til torsdag.

Knappen sier politiet hadde styrket bemanningen i påvente av været som var varslet.

– Det har kommet en del oppdrag i forbindelse med været, men så langt hard et ikke vært noen alvorlige hendelser, sier hun.

I Indre Arna har veltet flere trær og en lyktestolpe knakk i den kraftige vinden. Et tre som blåste over ende i Tertneskrysset tok med seg noen ledninger, men der er det allerede ryddet opp.

Frem mot torsdag ettermiddag er det ventet full storm med vindkast på opptil 35 meter per sekund og store nedbørsmengder på Vestlandet og Midt-Norge. Det er også sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold, blant annet i fjellet i Sør-Norge.

Natt til torsdag er riksvei 13 over Vikafjellet stengt på grunn av været. Det samme er riksvei 50 Hol-Aurland. Over Hardangervidda er riksvei 7 stengt for lette kjøretøy, mens det er kolonnekjøring for tynger kjøretøy. Også over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.