Frederikke Stensrød nekter for at hun og de ni andre som søndag valgte å melde seg ut av Frp i Råde har tømt partikassen.

Beskyldes for å ha tømt lokallagets pengebeholdning før utmelding: – Det er penger igjen i kassen

Publisert: 16.02.18 14:09

INNENRIKS 2018-02-16T13:09:27Z

De ti medlemmene i Råde Frp som søndag meldte seg ut av partiet, tømte partikassen før de meldte overgang til Høyre, ifølge Frps Helge André Njåstad.

Dagbladet , som først omtalte saken, har fått tilgang til referatet fra styremøtet datert 11. februar, der styret vedtok å gi pengegaver til en samlet verdi på 50.000 kroner til flere lag og foreninger i Råde .

Dette er det samme møtet hvor de ti medlemmene av kommunestyregruppen og styret i Råde Frp valgte å melde seg samlet ut av partiet og inn i Høyre, som følge av Frps behandling av varslene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein .

– Det fremstår som svært rart å dele ut 50.000 på samme møte som man melder seg ut. Jeg tror alle ser at dette handler om å skade partiet ved å tømme kassen, sier leder for Frps organisasjonsutvalg Helge André Njåstad i en sms til Dagbladet.

– Rett og slett feil

Frederikke Stensrød, tidligere varaordfører for Frp i Råde, og en av dem som valgte å melde seg ut av partiet søndag , bekrefter at de valgte å dele ut penger, men sier at partikassen er langt fra tom.

– Det er penger igjen i kassen, så det er rett og slett feil, sier Stensrød og legger til:

– Vi har vært nøysomme med forvaltningen av de midlene vi har fått fra Råde, så det er penger igjen. Mer enn det de fleste lokallag har på bok.

Stensrød sier at styret valgte å gi en symbolsk sum til flere veldedige formål i Råde kommune, og ser ingen feil med det valget.

– Vi har gitt penger før, så det er ikke unaturlig for oss å gi penger til arrangement som har med unge og eldre å gjøre, og støtte lokale krefter, sier Stensrød.

I solidaritet med de unge

Ifølge Stensrød og de andre utmeldte kom de til konklusjonen om å bytte parti for å vise støtte til unge i partiet, og for å vise skuffelse over at alvorlige saker ikke har blitt tatt mer på alvor.

– Vi har gått tjenestevei med de sakene vi mener ikke har vært bra, og vi har vært lojale mot partiet. Når vi nå ser at det ikke er noen tegn til endringsvilje, kunne vi ikke fortsette som før, begrunnet Stensrød utmeldingen med til VG tidligere denne uken.

Njåstad kjenner seg imidlertid ikke igjen i at de tidligere partikollegene skal ha forsøkt å si fra om misnøyen, og mener både utmeldingen og de veldedige donasjonene er et forsøk på å sverte partiet.

Frp-lederen sier hun har lett i hukommelsen, men ikke kan huske å ha blitt varslet om Leirsteins sex-tekstmeldinger. Se intervjuet med Siv Jensen her:

Njåstad: – Skuffet

Han sier til Dagbladet at han er skuffet over hva de tidligere medlemmene har gjort, og sier kassen til lokallaget nå er tom.

– Det er bare de som er i styret og kommunestyregruppen som har meldt seg ut, så det er jo fortsatt medlemmer igjen i partiet. Dette er penger som ellers ville gått til reetablering av Råde Frp, sier Njåstad til avisen.

– Det er vanskelig å se for seg noe annen bakgrunn enn å gjøre det vanskelig for de medlemmene som er igjen i lokallaget, skriver han i en sms til VG.

Stensrød benekter imidlertid at pengegavene og utmeldingen var et forsøk på å sverte sitt tidligere parti.

– Det er ikke tilfellet. Dette er ikke noen svertekampanje. Det er Råde Frp som er avsenderen av pengegavene, og det vil bli oppfattet som positivt for dem som mottar gaven, sier hun til VG.

– Har du forståelse for at det kommer en reaksjon når dere velger å dele ut penger fra partikassen samtidig som deler melder dere ut av partiet?

– Jeg har ikke problemer med å forstå at det kommer en reaksjon på det, men det var et valg daværende styret tok, sier Stensrød.

– Styret forvalter lagets penger. Vi har gitt penger til ungdomsarrangement før og ikke hørt at det er feil.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Njåstad fredag formiddag.