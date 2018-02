POSITIVE: Elektrofagelevene Miriam Lindgren, Alexander Clausen og Tor Aabye er sikre på at de får mange jobbmuligheter etter vgs. Foto: Andersen, Cicilie S.

Disse studieretningene gir «jobbgaranti» etter videregående

Toini Thanem

Publisert: 02.02.18 07:27

2018-02-02

Flere yrkesfag kan sikre deg jobb i løpet av de nærmeste årene, uten at du må ta høyere utdanning.

Fakta Dette er de mest etterspurte fagbrevene i 2022 Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag:

261 000 forventes å ha utdanningen, mens 300 000 stillinger skal fylles. Bygg- og anleggsfag:

133 000 forventes å ha utdanningen, mens 155 000 stillinger skal fylles. Helsefagarbeidere:

69 000 forventes å ha utdanningen, mens 86 000 stillinger skal fylles. Aktivitører:

2600 forventes å ha utdanningen, mens 4000 stillinger skal fylles. Kilde: utdanning.no

Dersom man skal søke videregående opplæring i år kan det være lurt å sette seg inn i hvilke jobbmuligheter de ulike studieretningene gir. Veilederforums arbeidsmarkedoversikt viser at det er særlig fire fagområder som lønner seg å velge hvis man vil være sikret jobb.

– Det smarteste valget du kan ta

Øverst på lista ligger elektrofag, mekaniske fag og maskinfag. Arbeidstakere med disse fagbrevene er svært ettertraktet, og i 2022 er det ventet at arbeidsmarkedet mangler nesten 40 000 arbeidere med denne utdanningen.

Alexander Clausen og Tor Aabye er førsteklassinger på elektrolinja ved Ullern vgs. De er ikke i tvil om at de har gjort rett valg.

– Jeg søkte elektrofag for å prøve noe nytt. Jeg var ganske sikker på at jeg ikke klarte tre nye år med vanlig skole. Dessuten mener jeg at elektro det smarteste valget du kan ta hvis du vil gå yrkesfag, sier Aabye.

De forteller at faget gir dem mange muligheter og over 60 yrker å velge mellom. Mens Aabye vil studere videre etter fagbrevet for å bli elektroingeniør, vil Clausen ta fagbrev som signalmontør.

– Jeg tenker å skaffe meg lærlingplass hos Bane Nor. Det er praktisk å komme rett ut i arbeidslivet når man er ferdig som lærling uten å ha studielån, sier Clausen.

Stor etterspørsel etter fagarbeidere

Onsdag presenterte Kompetansebehovsutvalget sin første rapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at det idag er størst rekrutteringsbehov i bygg- og anleggsbransjen. Også helse- og omsorgsektoren mangler arbeidskraft.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner anbefaler ungdom som skal søke videregående opplæring til høsten om å først og fremst velge noe man selv har lyst til. Samtidig oppfordrer han til å se på arbeidsmarkedet.

– Det er viktig at utdanningen også gir et grunnlag for jobb etter vgs. Dessuten anbefaler jeg å tenke på yrkesfagene. Det er en fantastisk utdanning og vi har bruk for flere norske fagarbeidere, sier Sanner.