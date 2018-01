1 av 7 Fra 3. september til 10. september 2016 passerte den 39 år gamle mannen samme fotoboks sju ganger i for høy hastighet. Nå får han ikke kjøre taxi. POLITIET

Ble tatt i fotoboks syv ganger på åtte dager

En 39 år gammel Tromsø-mann er dømt til å betale 9000 kroner etter å ha passert en fotoboks i for høy hastighet syv ganger på åtte dager. Grunnen til råkjøringen er at speedometeret til bilen viste feil hastighet. Nå får han ikke lov til å kjøre taxi.

– Jeg har ikke gjort noe galt, jeg vil bare jobbe, men det får jeg ikke lov til, sier den fortvilede 39-åringen til VG.

3. september 2016 passerte han en fotoboks i 82 km/t på E8 i Tromsø. Fartsgrensen på stedet er 70 km/t. I løpet av de neste syv dagene passerte den samme mannen den samme fotoboksen i for høy hastighet seks ganger. Nå er han dømt til å betale bot for fem av de syv gangene, og får ikke kjøreseddel til å jobbe som taxisjåfør.

Mannen vil ikke stå frem med navn.

Det var avisen Nordlys som først omtalte saken

Speedometeret viste feil

Mannen, som har anket saken til høyesterett, forklarte i retten at han observerte at fotoboksen blinket da han kjørte forbi den, men at speedometeret ikke viste at han kjørte over fartsgrensen.

En kontroll av bilen bekreftet senere at speedometeret i bilen viste feil. Altså var ikke 39-åringen klar over at han kjørte over fartsgrensen, noe lagmannsretten ga ham medhold i. Dommen slår likevel fast at mannen «burde ha forstått at bilens speedometer viste for lav hastighet», ettersom fotoboksen blinket hver gang han passerte den. Retten slo derfor fast at han har opptrådt uaktsomt.

Mannen ble derfor frifunnet for de to første overtredelsene, og fikk boten redusert fra 11.900 kroner til 9000 kroner for de øvrige fem overtredelsene.

Mannens forsvarer, Svein Kristian Wikstrøm, er uenig i at mannen burde ha skjønt at det var noe galt med bilen.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor retten sier at han etter to ganger burde skjønne det. Objektivt sett har han kjørt for fort, men han har sett på speedometeret og holdt seg innenfor fartsgrensen. Speedometeret viste feil, og da er det urimelig å kreve at han burde ha skjønt at han kjørte for fort, sier Wikstrøm til VG.

Ville bli taxisjåfør

39-åringen kom til Norge fra Syria for fem år siden. Han har ikke jobb, men har ifølge Nordlys tatt Taxikurs og Din Taxi. Da han i 2017 søkte om kjøreseddel som taxisjåfør fikk han imidlertid avslag på søknaden. Dette skyldtes fartsbøtene fra 2016.

– Jeg kom til Norge for å sikre en fremtid for meg og familien min, ikke for å ligge og sove. Jeg har brukt masse penger på å ta lappen og taxikurs, men fordi bilen viste feil får jeg ikke jobbe. Dette har vært en veldig stressende sak for meg, sier mannen til VG.

Forsvarer Wikstrøm sier at dommen er ekstra streng for 39-åringen, ettersom den hindrer ham fra å kjøre taxi.

– Han mottar trygd fra NAV, og føler seg som en belastning for samfunnet. Han har lyst til å bidra men får ikke lov. Dommen får store konsekvenser for ham. Han får ikke jobbe med det han har lyst til å jobbe med.

