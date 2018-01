FASTLÅST: Også Jonas Gahr Støre omtaler situasjonen mellom Hans Kristian Amundsen og Kjersti Stenseng som fastlåst. Foto: Frode Hansen / VG

Jonas Gahr Støre til NRK: Støtter Amundsens avgang

Publisert: 29.01.18 08:12

INNENRIKS 2018-01-29T07:12:38Z

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) sier situasjonen var fastlåst og at Hans Kristian Amundsens avgjørelse om å si opp var klok.

Søndag ettermiddag skrev Hans Kristian Amundsen i en pressemelding at han sier opp sin stilling som leder av Arbeiderpartiets sekretariat på Stortinget.

Årsaken er, ifølge Amundsen, den fastlåste konflikten med partisekretær Kjersti Stenseng.

I dag tidlig møtte partileder Jonas Gahr Støre i Politisk kvarter på NRK.

– Jeg tror det var en klok avgjørelse. Det var en fastlåst situasjon, og det kan ikke partiet ha. Landsstyrevalgte partisekretær har et stort ansvar for hele partiorganisasjonen og den som jobber som sekretariatsleder på Stortinget gjør en viktig jobb der, men konklusjonen var riktig, sier Støre til NRK .

– Snakket om det

I dag blir det holdt sentralstyremøte i Arbeiderpartiet, før det blir landsstyremøte. Her skal konflikter innad i partiet og varslingssaker diskuteres, samt om Trond Giske skal få fortsette som medlem i sentralstyret, etter at han trakk seg som nestleder.

På spørsmål om Støre ba Amundsen gå, svarer partilederen at «Han tok beslutningen selv, men vi hadde snakket om det»

– Ikke mulig

VG erfarer at Stenseng har nektet å delta på møter med Amundsen helt siden stortingsgruppens seminar i begynnelsen av januar.

Stenseng skal ha gitt beskjed til den parlamentariske ledelsen i Ap om at hun ikke ville delta på stortingsgruppens møter så lenge Amundsen fortsatt var ansatt og hadde møterett der.

– Jeg merker at sentrale medarbeidere ikke snakker godt sammen, det kan vi ikke leve med, sier Støre.

Ifølge NTB uttrykker han et ønske om å komme i gang med politisk arbeid igjen etter alle konfliktene og varslersakene som har overskygget alt annet de siste månedene.

– Vi har veldig mye på gang i dette partiet, og det skal vi løfte fram, sier Støre til NRK.

I et innlegg på Nordnorsk debatt skriver Amundsen at han ikke kan være på de samme møtene som Stenseng.

– Jeg slutter for å løse opp i en fastlåst situasjon mellom partisekretæren og meg, skriver Amundsen.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene. Det tjener ingen hensikt å fordele skyld og uskyld for at det er blitt slik. Jeg håper bare at det nå kan bli klima for et tillitsfullt samarbeid mellom ledelsen av sekretariatet på Stortinget og ledelsen av partikontoret på Youngstorget.