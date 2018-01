DØMT: Dette er noen av meldingene som ble utvekslet mellom den 69 år gamle mannen og det han trodde var en 13 år gammel jente. Foto: Skjermdump Barnas trygghet

Trodde han avtalte sex med 13-åring - nå er mannen dømt

Publisert: 11.01.18 21:27

En 69 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 90 dager for forsøk på «grooming» av en 13 år gammel jente.

I februar i fjor begynte 69-åringen å chatte med det han trodde var en 13-år gammel jente. Det ble utvekslet en rekke meldinger mellom de to, og avtalt et møte på en t-banestasjon i Oslo. Mannen ga detaljerte beskrivelser av hva han skulle ha på seg, slik at jenta skulle kjenne han igjen.

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte saken.

Det mannen trodde var en 13 år gammel jente, viste seg å være et medlem av interessegruppen «Barnas trygghet».

Mannen stakk fra stasjonen før politiet kom til stedet. Han ble senere pågrepet på en adresse i nærheten.

Mente han ikke var klar over alderen

Mannen forklarte i retten at han ikke var klar over alderen på den han chattet med og at det er helt normalt at folk lyver om alder. Han forklarte videre at han av ren nysgjerrighet møtte opp på det avtalte stedet, for å «se hva som var der».

Han forklarte også at han ikke hadde tenkt til å ha seksuell omgang med en 13-åring, og at han ville sendt henne hjem dersom hun virkelig var 13 år gammel.

Retten trodde ikke på mannens forklaring om at han ved oppmøtet ikke hadde forsett om å ha seksuell omgang med 13-åringen.

Retten viser til at mannen i chatten gikk detaljert inn på hva slags seksuelle handlinger han hadde tenkt å utføre, og kommenterte at fordi hun var under 16 år, var det ikke lov for ham å ha sex med henne.

Sto for «grisepraten»

I retten ble det stilt spørsmål om handlingen var fremprovosert av medlemmene av «Barnas trygghet», og om det eventuelt skulle få betydning for skyldspørsmålet.

Retten mente at mannen i dette tilfelle ikke ble forledet til å begå en handling han ellers ikke ville begått.

«Det var tiltalte som var den aktive parten, og det var han som sto for «grisepraten». Det var også han som tok initiativet til at de skulle treffes», står det i dommen fra Oslo tingrett .

Fengsel i nitti dager

Mannen ble dømt til fengsel i nitti dager, der tre dager ble trukket fra på grunn av varetekt. 69-åringen ble dømt for «grooming» og besittelse av bilder som viser alvorlige overgrep og fremstillinger som seksualiserer barn.

Det ble gjort beslag i to av pc-ene til mannen.

Mannens forsvarer, advokat Håkon Brækhus, forteller at de kommer til å anke dommen.

– Han ønsker å anke dommen, fordi han mener at den er feil, sier Brækhus til VG.

