SSB-ledelsen fikk munnkurv om omstridt telefonsamtale

Publisert: 10.01.18 11:22

INNENRIKS 2018-01-10T10:22:13Z

Ifølge tidligere SSB-sjef Christine Meyer ba Finansdepartementet henne spesialbehandle forskeren Erling Holmøy i en kontroversiell telefonsamtale. Da hun sluttet, fikk ikke ledelsen lov til å snakke om samtalen.

«Vi har ikke plikt til å uttale oss til pressen. I saken angående telefonsamtale mellom Finansdepartementet og CMY ( Christine Meyer , journ anm.), er min beslutning at SSB/ledelsen ikke skal uttale seg til pressen».

Dette skrev fungerende administrerende direktør Bjørnar Gundersen i en e-post til Statistisk sentralbyrås lederteam 14. november – to dager etter at Christine Meyer gikk av som sjef etter en betent konflikt med finansminister Siv Jensen (Frp).

Samme dag som hun gikk av, ga Meyer et intervju til VG. Der fortalte hun om en samtalen med finansdepartementet, som Gundersen sikter til. Ifølge Meyer ga departementets ekspedisjonssjef, Amund Holmsen, henne beskjed om at konflikten ville løse seg så lenge hun ga innvandringsforsker Erling Holmøy jobben sin tilbake.

Dette førte til at kontrollkomiteen på Stortinget fattet interesse for saken. Kontrollkomiteens ansvar er å sjekke at alle statsråder handler slik Stortinget har bedt om. Fra onsdag klokken 12.30 er det åpen høring. Finansdepartementet har hele tiden avvist Meyers påstand om innholdet i telefonsamtalen.

– Ville sagt noe tidligere

Munnkurven fikk en av de sentrale møtedeltagerne til å tie om hvordan han oppfattet samtalen.

– Jeg tror jeg hadde gått ut tidligere og sagt noe om hvordan jeg oppfattet møtet om det ikke var for munnkurven, sier tidligere forskningsdirektør i SSB, Kjetil Telle, til VG.

Han vil gi sin forklaring om samtalen i dagens høring, men sier til VG at han har en lignende oppfatning av det som skjedde som Meyer har forklart.

Også fagdirektør Torstein Bye, som også var til stede da Holmsen ringte, har tidligere støttet Meyers beskrivelse av samtalen i et intervju med VG.

– Historien er akkurat som hun forteller, sa han da.

Bye og Meyer har beskrevet situasjonen slik: Fredag 27. oktober ringer Amund Holmsen under et direktørmøte. Meyer går ut for å ta den, før hun opprørt kommer tilbake og sier at departementet vil flytte Holmøy tilbake. Dette avviste Meyer, har hun fortalt.

Nytt dokument

Uenigheten om samtalen mellom departementet og Meyer er i kjernen av saken kontrollkomiteen nå graver i. Gundersen opplyser også dette i e-posten:

«Ber likevel om at det lages en presis beskrivelse av saken, slik som avtalt i DM (direktørmøte, journ anm.) Den vil vi nok få bruk for senere», står det. VG har bedt om innsyn i denne beskrivelsen, men så langt ikke fått den.

Han presiserer i e-posten at han bestemte seg for å gi lederteamet munnkurv uten å snakke med styreleder i SSB eller Finansdepartementet.

Gundersen vil ikke kommentere saken noe nærmere i dag. Han var fungerende direktør frem til Birger Vikøren tok over 23. november.

– Det finnes ingen formelle føringer for hvordan ledelsen i SSB skal uttale seg verken om striden mellom Meyer og Jensen eller andre saker. Administrerende direktør Birger Vikøren legger til grunn og stoler på at den enkelte leder i SSB selv gjør kloke vurderinger av hva som hører til i interne diskusjoner, og hva som kan formidles i det offentlige rom, skriver seksjonssjef Jon Olav Folsland i en e-post til VG.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra de andre i lederteamet.

Uenig departement

Departementet har hele tiden hatt en annen versjon av saken.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen viser til en tidligere uttalelse når VG tar kontakt om denne saken:

– Det er ikke riktig at departementet har bedt Meyer flytte Erling Holmøy tilbake til Forskningsavdelingen. Formålet med samtalen var å forberede møtet mellom Meyer og finansministeren, inkludert å se om det var mulig å finne forslag som kunne bidra til å løse den vanskelige situasjonen i forskningsavdelingen. Departementet formidlet at det var viktig at modellene og tilhørende nøkkelpersonell var samlet i samme avdeling, sa finansminister Siv Jensen til VG i november.

Hun la da til at det ble enighet om at en mulig løsning var at noen av forskerne kunne ta med seg modellene til statistikkavdelingen.

