Første nødsamtale om Kongsberg-angrepet: − Gjem deg! Gjem deg!

BUSKERUD TINGRETT (VG) Den første nødsamtalen som ble ringt inn til politiet mens Kongsberg-angrepet pågikk 13. oktober i fjor, viser tydelig dramaet som pågikk inne på Coop Extra.

-- Hei, det er en kar som skyter med pil og bue i Kongsberg, det er på Extra ved vinmonopolet i Kongsberg.

-- Kongsberg? spør operatøren.

-- Han er der fortsatt .... Han skyter fortsatt, hva faen!?

-- Gjem dere, sier operatøren.

-- Han skyter på andre folk....., sier innringeren, før han plutselig roper høyt:

-- Gjem deg! Gjem deg! Hvor faen løper han nå?

-- Hvor er han akkurat nå, spør operatøren.

Så blir samtalen brutt.

Politiet mottok denne samtalen 18.12 denne kvelden. Espen Andersen Bråthen ble pågrepet først en halvtime senere.

Erkjenner straffskyld for hele tiltalen

Onsdag startet rettssaken mot Espen Andersen Bråthen i Buskerud tingrett.

Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene.

BAKGRUNN: Skrekkens halvtime i Kongsberg

Bråthen så for det meste rett frem mens statsadvokat Andreas Christiansen leste opp den oppfattende tiltalen mot ham.

Da dommeren spurte om han erkjente straffskyld for hele eller deler av tiltalen.

– For hele. Jeg erkjenner straffskyld for hele, svarte han tydelig.

Bråthen sitter på første rad sammen med sin forsvarer Fredrik Neumann. Han har følge av to fengselsbetjenter. Han skal etter planen forklare seg for retten etter at aktor har holdt sitt innledningsforedrag.

Bue, flere titalls piler og fire kniver

Statsadvokat Christiansen skal i sitt innledningsforedrag blant annet gjennomgå ruten Bråthen tok gjennom Kongsberg denne kvelden.

Han viser frem bilder av en åpen inngangsdør inn til leiligheten til Bråthen. Gangen fremstår som rotete og full av ting.

Påtalemyndigheten mener at Bråthen forlot leiligheten sin like etter 18.00, og at han var bevæpnet med bue, flere titalls piler og fire kniver. Han hadde også en pilkogger festet rundt hoften med 60 ulike typer piler i.

Statsadvokaten viser frem bilder av knivene, hvor den ene av dem har blitt omtalt som machete. Knivene har ulike størrelse og lengde. Aktor viser frem bilde av kniven de ser på som sentral for drapene som ble begått i Hyttegata.

– Han har i avhør sagt at hans formål var å drepe så mange som mulig, sier statsadvokaten.

I Buskerud tingrett viser statsadvokat Andreas Christiansen frem videoovervåkingsbilder fra Coop Extra i Kongsberg.

På videoen ser man flere personer løpe ut av butikken, man hører også skrik og rop. En av personene forsøker å få løs en hund som er bundet fast til en stol.

Etter få sekunder kommer Espen Andersen Bråthen med spent bue inn i lokalene. Han beveger seg tilsynelatende målrettet gjennom butikken og kikker rundt seg.

Bråthen går på sokkelesten, og er iført en hvit singlet og grå bukse.

På en av videoene ser man også at Bråthen fyrer av en pil, som treffer en kvinnelig kunde i overkroppen. Hun kommer fra det med mindre fysiske skader.

BLE DREPT: Andréa Meyer (52), Liv Berit Borge (75), Hanne Merethe Englund (56), Gun Marith Madsen (78) og Gunnar Erling Sauve (75) mistet livet da Espen Andersen Bråthen angrep dem med kniv.

Bråthens forklaring etter lunsj

Etter aktors innledningsforedrag onsdag, skal Espen Andersen Bråthen etter planen begynne på sin forklaring. Forklaringen hans er også planlagt å fortsette torsdag.

PÅ TILTALEBENKEN: 38 år gamle Espen Andersen Bråthen er tiltalt for fem drap og elleve drapsforsøk. Han har erkjent de faktiske forhold.

Da skal også politiets innsatsleder forklare seg, samt en politibetjent som var på stedet og en politibetjent som var med på pågripelsen av Bråthen.

Det er satt av tid til at Bråthen skal forklare seg flere ganger gjennom rettssaken etter hvert som tiltalepunktene mot ham behandles.

På vitnelisten ellers er det oppført en rekke fornærmede, og det vil også blant annet bli lagt frem analyser av Bråthens historikk når det gjelder politiet, våpen og internettsøk.

Vurdert som paranoid schizofren

De sakkyndige i saken konkluderte i vinter med at Bråthen trolig var utilregnelig under angrepet, og at han lider av psykisk sykdom.

Påtalemyndigheten har sluttet seg til de sakkyndiges konklusjon, og mener at Bråthen hadde en «sterkt avvikende sinnstilstand» da han begikk massedrapene.

Bråthen har tidligere også vært underlagt en rettspsykiatrisk undersøkelse, i forbindelse med en mindre alvorlig straffesak i 2020.

Da ble han vurdert til å ha diagnosen paranoid schizofreni.

Bråthens forsvarer Elling Dahl ønsket ikke å intervjues i forkant av rettssaken, men skrev følgende i en SMS til VG:

– Bråthen har gitt uttrykk for at han ikke gleder seg til saken. Ellers vises det til at han er på institusjon og får behandling der.

Rettssaken varer frem til 22. juni.