BLE SKUTT: Politimannen Rigoberto Villarroel ble skutt i skulderen under dramaet på Kongsberg 13. oktober i fjor.

Forklarte seg i retten: Gikk fra å være en hjelpende mann til politimann

Han skulle bare hjelpe en dame med å hente varene sine da politimannen havnet midt i dramaet på Coop Extra i Kongsberg.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var en kontrollert og nøye politimann som forklarte seg for retten i Hokksund mandag. Rigoberto Villarroel hadde vært på besøk hos moren sin sammen med Joanne McGregor og deres felles datter den 13. oktober i fjor.

Han hadde slengt en skalljakke over uniformen da han gikk fra jobb den dagen.

– Vi går glade og fornøyde, egentlig. Jeg holder datteren min i hånden da vi kommer ut, så blir jeg oppmerksom på en kvinne som jeg ikke helt klarer å plassere, sier han fra vitneboksen i Hokksund tingrett.

Han sier det er noe med oppførselen hennes som tar oppmerksomheten hans, og han gir datteren over til McGregor og går bort til damen.

– Jeg hører hun prater med politiet. Hun er forstyrret, gira, så sier jeg at «jeg er politimann, jeg er på fritiden min, men jeg kan hjelpe deg.»

Villarroel sier at damen forteller det er en gal mann som skyter inne i butikken, at han skjøt henne i ryggen og at hun ikke får hentet varene sine.

– Jeg ser ikke noen pil i ryggen hennes, så jeg tenker det er litt overdrivelse, at det er et leketøy. Så sier jeg at vi går sammen bort, forklarer politimannen.

De går bortover torget mot Coop Extra og Villarroel sier han skjønner at det er noe som skjer.

– Det kommer en dame og vifter febrilsk ved inngangsdøren til Coopen og ser veldig redd ut.

– Så jeg går fra å være en hjelpende mann til en politimann, sier han bestemt.

Ble skutt i skulderen

Villarroel velger å ringe til politiet på tjenesteleder-mobilen. Han forklarer at damen som ville ha varene sine allerede var i kontakt med operasjonssentralen, og at han ønsket å gi patruljene som var på vei førstehåndsinformasjon.

– I det jeg går inn, ser jeg en mann bli skutt mot ved grønnsakavdelingen, men før det ser jeg piler, flere piler. Det er ståltupp, forteller jeg. Meldingene er riktig, forklarer han at han sa til politiet.

Politimannen sier i retten at han går videre inn i butikken. Han ser etter skadede, de ansatte, kunder, men at han ikke ser noen. Han sier det er helt lydløst i butikken.

– Så da velger jeg å gå til den hyllen nærmest fruktavdelingen. Jeg prøver å huke meg ned og se rundt hjørnet da jeg får et kraftig smell i skulderen.

Espen Andersen Bråthen er tiltalt for å ha skutt Villarroel med en pil. Pilen stikker langt ut av skulderen hans.

– Jeg snur meg rundt, og da ser jeg en mann som er ganske stor som har en bue i hånden og er kledd i hvitt.

Villarroel trekker seg ut av butikken og tilbake i garasjeanlegget.

Til slutt kommer den første politipatruljen til stedet.

– De ser på meg med vid åpne øyne, og jeg sier han er der inne ennå, jeg vet ikke hvor de ansatte er, han er farlig, gjenforteller han.

– Jeg ser at fra der de står dekker de utgangen jeg står ved, og hovedinngangen, så jeg begynner å gå ut og tenker at han skyter på dem.

Villarroel sier i retten at han da tenker det er bra, for da skyter ikke gjerningsmannen på noen andre.

– Så trekker jeg meg ut, for her har jeg ingenting å gjøre, sier politimannen, som fortsatt har en pil stikkende ut av skulderen.

Han trekker seg ut gjennom dørene til garasjeanlegget og ender opp med å måtte gjete folk bort fra butikken, forklarer han.

Så ser han en mann komme springende nedover, og en pil på bakken.

– Han snakket ikke norsk, men på stotrende engelsk forklarte han at det var en mann på utsiden av Myntgata som skjøt etter folk, forklarer Villarroel.

Erkjente straffskyld

Den 18. mai startet rettssaken mot Espen Andersen Bråthen i Buskerud tingrett.

Bråthen står tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler begått 13. oktober i fjor. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene.

Påtalemyndigheten har varslet at de vil legge ned påstand om tvungen psykisk helsevern.

Onsdag var første gang offentligheten fikk høre Espen Andersen Bråthens forklaring om angrepet. Han erkjenner straffskyld for hele tiltalen.

Han avbrøt imidlertid sin forklaring før rettsdagen var over.

Da retten ble satt torsdag forrige uke, sa Bråthen at han heller ikke da ønsket å fortsette sin forklaring.

Ble pasient

Til slutt får Villarroel beskjed av de andre politifolkene på stedet om å komme seg i en ambulanse.

På vei til legevakten får han melding fra en av døtrene sine som har sett bilder av ham med pilen ut av skulderen. Han forteller at han beroliger henne og de andre barna sine.

Politimannen beskriver for retten at legevakten var et virvar, og et kaos.

– Så kommer en intensivsykepleier jeg kjenner bort til meg og spør om det går bra. Ja, sier jeg. Jeg blir veldig mekanisk. Han spør om jeg er skadet, jeg har en pil i skulderen, sier jeg.

Villaroel sier det er da han får vite at fem personer er drept i Kongsberg den kvelden.

– Etter det var jeg pasient, sier han.