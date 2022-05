HERSKAPELIG: Kygos eiendom på Hopsneset i Bergen, som han kjøpte for 41 millioner kroner i 2018.

DN: Kygo har ryddet opp i skattetvist

Artisten Kyrre Gørvell-Dahll (30), bedre kjent som Kygo, opplevde tidligere i uken at Skatteetaten tok pant i hans gigantville. Nå skal saken ha løst seg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver Dagens Næringsliv.

Avisen meldte tidligere denne uken at Skatteetaten hadde tatt pant i Kygos gigantvilla og saksøkt artisten for 15 millioner kroner. Kygos talsperson sa til avisen at saken er en «misforståelse og forglemmelse».

Nå melder Dagens Næringsliv at Skatteetatens pant er blitt borte, ifølge oppdaterte eiendomsdokumenter.

HOLDEN MANN: Kyrre Gørvell-Dahll (30) har tjent seg rik på musikken sin.

Det gikk to dager fra skattekravet ble kjent til Skatteetatens pant i gigantboligen var borte, skriver DN.

Ifølge avisen, mente Skatteetaten at den anerkjente artisten ikke hadde betalt inn det han skylder i skatt. Derfor krevde etaten over 15 millioner kroner av Gørvell-Dahll for det ubetalte skattekravet. I tillegg tok Skatteetaten pant i artistens villa på Hopsneset ved Paradis i Bergen.

Gørvell-Dahlls stefar og talsperson Jan Magnus Bjordal uttalte tidligere i uken at kravet skyldtes «en misforståelse og forglemmelse fra vår side».

Nå skal altså skattetvisten være løst.

HER BOR KYGO: Villaen på Hopsneset i Bergen.

Den herskapelige boligen var da Gørvell-Dahll kjøpte den i 2018 Bergens dyreste bolig noensinne. Villaen ligger på Hopsneset i Bergen.

Huset på over 1000 kvadratmeter har blant annet åtte soverom et eget bibliotek og en hestehall, og ble kjøpt av Gørvell-Dahl for 41 millioner kroner.

Kygo slo for alvor gjennom i 2013, og er blant annet kjent for sine remikser av kjente låter. Han har senere gitt ut egne produksjoner, og har tronet topplister verden over. Bergenseren har vunnet flere priser, deriblant to Spellemannspriser.