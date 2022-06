FJELLTUR: I dag er utsikten fra Segla uslåelig, så det kan lønne seg å pakke med en Kvikklunsj og dra ut.

Syden i nord: «Varmerekorder kan bli slått i dag»

Mens det høljer ned på det sentrale Østlandet, er det sydentemperaturer i Nord-Norge. Så hvis flyet ditt til Spania eller Frankrike fra Nord-Norge ble kansellert – frykt ikke!

Vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Ranveig Eikel, forteller at det i dag er Nordland og Troms som får høyest temperatur. Hun legger til at i morgen treffer sydenværet Finnmark.

– Det er opp mot 30 grader, og det er skikkelig varmt for årstiden.

BADEVÆR: I Sørrollnes er det perfekt badevær!

Nå er kortbuksen på!

Sjefredaktør i avisen Nordlys, Helge Nitteberg melder sågar at det lempes på shorts-forbudet i landsdelens største avis, mens gradestokken klatrer forbi opp på 30-tallet på yr.no.

– Jeg kommer ikke til å ha på kortbukse selv. Et sted går grensen. Men påbud om langbukse blir litt snålt. Så jeg kan – om enn noe motvillig – ha en viss forståelse for at kollegene mine har på kortbukse når gradestokken kryper opp mot 30 varmegrader, skriver han i en kommentarartikkel om sjokkvarmen i Tromsø.

– Det er mange med kortbukse på jobb nå, og det er et fryktelig syn, forteller han lattermildt til VG.

Løpekonkurransen «Tromsøkarusellen» er også avlyst på grunn av varmen som rammer nordlendingene.

BLENDENDE SOL: I Tromsø skinner sola så sterkt at også Nummis har funnet frem solbrillene!

– Det er litt spesielt, for det ser ut som temperaturen faller litt i morgen. Først i Nordland, og så kanskje i Tromsø, sier meteorologen.

Etter hvert ser det ut som at Bodø vil falle under 15 grader, og på grunn av mer pålandsvind - altså vind fra havet - kan det komme byger. Generelt i Nordland ser det ut som temperaturene skal ned.

Også i Tromsø ser det ut som temperaturene skal ned under 15 grader.

SOLSKINN: På hytta I Målselv Fjellandsby kan det også være en god idé å dra på tur, men husk vann!

Eikel forteller at det kommer litt nedbør og litt kjøligere luft sørfra, og derfor vil Finnmark få sin varmeste dag i morgen før det blir litt kjøligere igjen.

– Natt til torsdag ser det ut som temperaturen der går litt ned.

Rekordvarmt i Tromsø

– Og der bikket gradestokken hele 29,7 grader på værvarslingen i Tromsø! Og med det ble den gamle temperaturrekorden for juni i 1974 overgått med 0,2 grader, skriver Meteorologene på Twitter tirsdag.

Eikel forteller at i Bodø ble det slått ny varmerekord i forrige uke, med 29,0, og det ser ut som den kan bli slått i dag for juni måned.

– I Bardufoss er rekorden 31,1, men også der kan det hende rekordene blir slått i løpet av dagen.

SKYFRITT: I dag steker sola i Finnsnes, og det kan være en god idé med et forfriskende bad.

Nord-Norge går av med seieren!

– Går Nord-Norge av med seieren, eller er det varmt andre steder også?

– Nord-Norge har det varmest i dag, mens Arendal har 19 grader og Bergen har 17–18 grader. På Østlandet og i Midt-Norge regner det jo litt, men i vest er det opphold. Det ser ut som nedbøren trekker litt nordover.

Til slutt forteller Eikel at det er sendt ut gult farevarsel på regn for indre deler av Trøndelag og nordlige deler av Innlandet.

– Det kan komme litt kraftig nedbør og litt torden, avslutter hun.

Det kan være lurt å holde seg oppdatert på yr.no og lyn.met.no.