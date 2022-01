VARSLET: Charlotte Thoresen meldte fra om psykiateren i 2008.

Fratatt autorisasjonen for andre gang

Psykiateren ble anklaget for å ha utnyttet pasienter seksuelt, men fikk ny autorisasjon som lege. Nå har han igjen mistet retten til å være psykiater etter en ny anklage.

Det bekrefter Statens Helsetilsyn til VG.

– Autorisasjonen ble tilbakekalt på bakgrunn av at psykiateren har blandet sin profesjonelle og private rolle, skriver assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, til VG.

Dette var også begrunnelsen i vedtaket da han ble fratatt autorisasjonen i 2013, slik VG har omtalt tidligere:

Våren 2008 oppsøkte Charlotte Thoresen psykiateren for å få hjelp da hun slet med alkohol. Han ga henne beroligende medisiner før de hadde sex.

Psykiateren sendte også flørtende meldinger til en annen pasient, og fikk beskyldninger om å ha utnyttet en tredje kvinne.

Det tok fem år fra Charlotte Thoresen meldte fra for første gang, til Helsetilsynet fratok psykiateren autorisasjonen.

To år senere fikk han ny autorisasjon av Helsetilsynet, med visse begrensninger. I 2020 fikk han full autorisasjon, uten begrensninger.

SLUTTET: Psykiateren var ansatt som overlege ved Sykehuset i Vestfold frem til høsten 2021.

Helsetilsynet snudde

Psykiateren har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken.

Han har tidligere sagt at han mener det aldri var et pasient-lege-forhold mellom ham og Charlotte Thoresen.

Dette mener han fremdeles, men erkjenner at det «er masse han burde gjort annerledes» da Thoresen tok kontakt med ham i 2008.

Du kan lese mer om hans versjon av saken her.

I desember skrev VG at Helsetilsynet hadde opprettet en tilsynssak mot mannen, etter at det hadde kommet et nytt varsel om ham.

Den nye bekymringsmeldingen kom inn allerede våren 2021, ifølge et dokument VG har fått innsyn i.

Da var det ikke «formålstjenlig» å undersøke innholdet i klagen nærmere, mente Helsetilsynet.

Til klageren skrev etaten blant annet at de tidligere hadde avsluttet en tilsynssak mot psykiateren «for lignende forhold», står det i brevet VG har fått innsyn i.

UTEN AUTORISASJON: Helsetilsynet har bestemt at mannen skal fratas autorisasjonen, litt over ett år etter at han fikk ny, full autorisasjon.

Heller ikke Statsforvalteren, som også fører tilsyn med helsetjenesten, ønsket å følge bekymringsmeldingen opp:

«Statsforvalteren har ellers ingen pågående saker vedrørende legen. Vi kommer ikke til å følge opp denne saken, men finner det relevant at kopi av meldingen oversendes dere», skrev Statsforvalteren i et brev til Helsetilsynet våren 2021.

Først senere, og etter VGs omtale av psykiateren, ble det innledet ny tilsynssak mot psykiateren.

3. januar 2022 var utfallet klart: Mannen skal fratas autorisasjonen, for andre gang.

– Begrensede muligheter

Det var ikke pasienten selv som varslet om forholdene våren 2021, ifølge et dokument VG har fått innsyn i.

På spørsmål om hvorfor Helsetilsynet ikke ville undersøke saken nærmere da de mottok varselet, svarer Rudi at henvendelsen kom fra en utenforstående tredjepart og at de ikke kjente pasientens identitet.

– Vi hadde derfor begrensede muligheter til å få mer og bekreftet informasjon på det tidspunktet.

– Det ble opprettet sak mot psykiateren med det samme pasienten tok kontakt og forklarte seg om hva som hadde skjedd, skriver Rudi.

Ville behandlet saken annerledes

I mai sa Helsetilsynet til VG at etaten står inne for vurderingen om å gi mannen ny, begrenset autorisasjon i 2015 og full autorisasjon i 2020.

– Opplysningene i denne saken ble kjent for oss etter at han fikk ny autorisasjon i 2020, skriver Rudi om forholdene som nå er blitt kjent.

– Dersom opplysningene hadde vært kjent for oss tidligere, ville vurderingen av tilsynssaken sett annerledes ut, også spørsmålet om ny autorisasjon.

Forholdet som nå er gjort kjent, ligger langt tilbake i tid - og forut for den første klagen fra Thoresen, ifølge Rudi.

SYKEHUSET I VESTFOLD: Mannen fikk jobb ved sykehuset i Vestfold da han fikk begrenset autorisasjon i 2015.

Psykiateren: Urettferdig mediedekning

I perioden 2015 til høsten 2021 har han vært ansatt ved Sykehuset i Vestfold. I september skrev VG at psykiateren slutter i jobben.

Han uttalte da at medieomtalen av ham har vært urettferdig:

– Noe av årsaken til at jeg sier opp, er mediedekningen av saken, sa psykiateren til VG i september.

– Jeg kan ikke fortsette i denne jobben når mediene holder på å mase om en sak som er ti år gammel, sa han.

I 2011 ble han dømt for å ha misbrukt stillingen sin for å skaffe seg seksuell omgang med Charlotte Thoresen.

Før ankesaken skulle opp i lagmannsretten, døde Thoresen.

Dette førte til at psykiateren ble frikjent, fordi påtalemyndigheten mente det ikke kunne føres tilstrekkelig med beviser etter hennes død.