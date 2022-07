KRITISK: Geir Hjortland reagerer sterkt på matvareprisene hjemme i Norge. Som mange andre, har de to valgt å ta handelen over grensen.

Prisøkningen «jager» nordmenn over grensen: − Man blir jo ranet

STRÖMSTAD, SVERIGE (VG) Den dramatiske økningen i mat- og drivstoffpriser gjør at mange nordmenn har sett seg nødt til å flytte mathandelen og bensinfyllingen til Sverige.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ikke siden 1982, har prisen på matvarer i Norge økt like mye fra mai til juni, som i år. Mens matvareprisen steg med 2 prosent i denne perioden, har prisene på mat økt med 6,6 prosent fra juni 2021 til juni i år.

Og verre kan det bli – dagligvarebransjen venter at prisene vil fortsette å øke vesentlig fremover.

Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov, sa til VG tidligere denne uken at flere husholdninger vil slite økonomisk fremover.

Geir Hjortland og Grete Sæterli fra Bergen, er på ferie i Halden. Nå skal handlevognen fylles på Nordby-senteret i Sverige.

– Helt jævlig, er bergensernes svar når VG spør dem om de norske pristilstandene.

SVENSKEHANDEL: Norby-senteret, rett over svenskegrensen, baserer store mengder av omsetningen på handlende nordmenn.

Som fastboende på Vestlandet, er vanligvis ikke svenskehandelen «bare rett over grensen».

– Vi bor jo i Bergen, så vi kan ikke bare kjøre hit for å handle, vi er nødt til å bare følge prisene. Det er jo helt på trynet, sier Hjortland.

– Man blir jo ranet, for både strøm, bensin, diesel og mat.

– Blitt veldig, veldig ille

Velia Salimi har sammen med familien kjørt fra Mandal til Sverige for å handle. Hun forteller at hun sammen med familien, drar til Nordby fra Mandal for å handle hver tredje eller fjerde måned.

– Vi kommer av og til, men i det siste har det blitt så ille at vi måtte komme innom.

– Prisene har blitt veldig, veldig ille, alt har blitt dyrt. Men lønnen er på samme sted, så det er urettferdig. Det gir ikke helt mening, sier Salimi som ikke ønsket å bli tatt bilde av til saken.

POPULÆRT: Nordby-senteret har lenge vært et populært sted for nordmenn å handle.

– Jeg tror vi drar oftere fremover, siden prisene nettopp har blitt høyere. Men bensin og sånn blir jo også dyrt, og det er jo ikke en kort vei. Så vi må tenke på det også.

Fyller i Sverige

For sammen med matprisene, øker også drivstoffutgiftene. På ett år har snittprisen på bensin økt med 43 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Snittprisen for en liter bensin i mai i år var på 22,96 kroner.

Andrine Bjerkaker fra Trondheim er på ferie i Halden, og er en av flere som har valgt å kjøre over grensen for å fylle bensintanken til en billigere penge.

– Jeg bor i Trondheim, så jeg har kjørt ganske langt. Så fyller jeg opp tanken her, sier hun.

Onsdag er literprisen for bensin 20,93 norske kroner på OKQ8-stasjonen i Strömstad. På Shell i Svinesund like før grensen til Sverige, ligger prisen på 24,72.

– Jeg synes ikke noe om det, men samtidig er det sånn prisene er, så jeg får ikke gjort noe med det. Jeg må bare passe på å følge med på bensinprisene når jeg kjører forbi bensinstasjonene.

BILLIGERE BENSIN: Andrine Bjerkanger sparer på å kjøre fra Halden til Sverige for å fylle.

I Sverige har regjeringen kommet med kontantstøtte for bilistene. Onsdag meldte NTB at bensinprisene i Sverige settes ned med 80 svenske øre.

– Jeg synes det er ganske rimelig nå i forhold til i Norge, uansett, sier Bjerkaker.

Benytter muligheten

Bjerkanger er langt fra den eneste nordmannen på OKQ8-stasjonen onsdag. Chris Lanza er på vei over grensen fra Strømstad i bobil.

– Du har valgt å fylle før du når grensen til Norge?

– Selvfølgelig. Det er altfor dyrt i Norge.

Trond Schwenke fra Trondheim, kjører vanligvis el-bil. Men denne sommeren har han og kona har leid bobil, og er på vei over grensen fra Koster i Sverige.

– Vi benytter naturligvis anledningen til å fylle før grensen enn etter.

1 / 2 BENYTTER MULIGHETEN: Chris Lanza fyller opp tanken før han når andre siden av grensen. BOBIL-TUR: Trond Schwenke fyller bobiltanken på OKQ8-stasjonen ved Nordby-senteret i Strömstad.

Men heller ikke Sverige er unntatt prisveksten man nå ser flere steder i verden. Den svenske inflasjonen fikk et kraftig hopp i juni, etter å ha vært på 7,2 prosent i mai.

I juni var inflasjonen ifølge NTB på 8,5 prosent i Sverige. Det er et nivå som var høyere enn ventet, og det høyeste siden juli 1991.

Og inflasjonen skyldes i stor grad nettopp prisveksten i matvarer og drivstoff. Sjefanalytiker i Nordea Torbjörn Isaksson, sier til NTB at prisøkningen ikke vil gå ubemerket hen.

– Prisøkningen kommer til å kjennes på husholdningenes lommebøker. Det er en tøff tid i vente.