Tusenvis i kø for studentbolig i storbyene

Minst 13.000 studenter står i kø for studentboliger hos studentsamskipnader i Norge. – Nå må man snart ta frem spaden, sier den ferske studentlederen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tall VG har fått fra studentsamskipnader rundt om i landet, viser at tusenvis står i studentboligkø, allerede før mange vet om de har en studieplass til høsten.

– Dette er noe som bekymrer oss, sier den nylig påtroppede lederen i Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Godal Dam.

Hun tror tallene gjenspeiler et stadig mer presset privat leiemarked.

Økt press på privat marked

Det var 30 prosent færre boliger til leie i det private markedet i Oslo i juni i år sammenlignet med i fjor, ifølge tall fra finn.no. I Bergen og Trondheim er nedgangen lavere, henholdsvis tolv og fire prosent.

Torsdag skrev VG om Camilla Brun (18), som lette i ukevis etter et rom i kollektiv i Oslo, og måte ty til utradisjonelle metoder for å få napp.

– Vi venter at det blir en større prisstigning i leiemarkedet enn det vi har sett, sa administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen til VG i juni.

De offisielle tallene fra studentsamskipnadene kommer 1. og 15. august, men allerede nå tyder altså søkertallene på at det ikke er blitt lettere å få studentbolig.

– Må ta frem spaden

I fjor var dekningsgraden, altså hvor stor andel av studentmassen samskipnadene har et boligtilbud til, i underkant av 15 prosent.

– Vi har etterspurt flere studentboliger lenge for å avlaste det private leiemarkedet og sørge for at studentene har et godt og trygt sted å flytte til ved studiestart, sier Dam i NSO.

– Nå må man snart ta frem spaden, sette den i jorden og bygge flere boliger.

Hun mener ansvaret ligger både hos staten og regjeringen, kommunene og studentsamskipnadene.

– Det skjer lite med dekningsgraden. Det bygges ikke mange nok nye boliger, og det blir flere studenter. Alle må ta sin del av ansvaret for å løsne opp i flaskehalsen, sier Dam.

Hun mener studentene må kunne flytte til nye byer uten å være usikre på om de har tak over hodet ved studiestart.

– For mange er det stor usikkerhet knyttet til det å finne et sted å bo, og vi vet at de som ikke får studentbolig presses ut i det private markedet. Der må de konkurrere med økonomisk ressurssterke grupper. Det gjør at mange presses til å ta til å takke med dårligere og mer usikre boforhold.

Litt færre på venteliste i Oslo

Hos SiO i Oslo står cirka 6700 stykker på venteliste for studentbolig, opplyser boligdirektør Gunn Kirsti Løkka.

Det er litt lavere enn før pandemien i 2019. Da var det 7000 på venteliste i juli.

– Selv om vi har styrket tilbudet og ventelisten er noe lavere, vurderer vi dekningsgraden vår som lav, og vi gjør alt vi kan for å sørge for flere studentboliger i Oslo, skriver Løkka til VG.

I fjor ble det ferdigstilt 300 studentboliger på Blindern, men et nøyaktig tall er vanskelig å gi fordi bygg for eksempel kan tas ut for rehabilitering i løpet av et semester.

– Generelt kan jeg si at det er blitt flere studentboliger i Oslo, men studenttallet, og dermed behovet, har også økt, så vi jobber det vi kan for å øke tallet videre, sier Løkka.

Totalt har SiO cirka 10.000 sengeplasser i dag. På hovedstadens to største utdanningsinstitusjoner, Universitetet i Oslo og OsloMet, er det totalt nesten 50.000 studenter.

Løkka sier at ventetiden kan variere, og at det er mange om beinet. Det er uansett lurt å søke.

– Det er alltid litt bevegelse i køen, særlig rundt Samordna opptak senere i juli. Sjansen for å få studentbolig er størst for studenter som er ute etter en hybel på Sogn eller andre større studentbyer. Vi sender ut tilbud fortløpende.

Flere enn vanlig i kø

2200 studenter sto 1. juli i kø for studentbolig hos Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen).

– Vi vet at dette tallet kommer til å øke utover sommeren og etter Samordna opptak, men at tallet ikke nødvendigvis er helt representativt ettersom mange studenter får seg bolig på det private markedet uten å slette søknaden sin, skriver styreleder i Sammen Amalie Lunde.

Hun opplyser at de ikke tidligere har hatt et så høyt antall studenter i kø så tidlig på sommeren.

– Dette er noe som bekymrer oss, og vi ser at er et svært presset marked for studentboliger.

​ – Hvor lenge må man forvente å vente før man får et tilbud om studentbolig hos dere?

– Vi tildeler fortløpende gjennom hele sommeren basert på avslag og oppsigelser. Det er vanligvis også en del kanselleringer etter Samordna opptak 20. juli. Så toget er på ingen måte gått om man ikke har fått bolig til nå.

Fortsatt boliger i Trondheim

Sit Bolig i Trondheim har endret på bookingsystemet sitt i år hvor man ikke stiller seg i kø for å skaffe bolig, men kan bestille direkte. Det forteller leder i Sit Tina Landfastøien.

– Vi har derfor ikke køtall. Men vi har per i dag fortsatt 100 ledige boliger for booking, så det er fortsatt muligheter. Vi regner også med at vi vil få noen kanselleringer av boliger, etter Samordna Opptak, så da vil det komme flere ledige, sier hun.

Landfastøien forteller at de har avsatt boliger til førstegangsstudenter og til et antall internasjonale studenter.

Mange venter – tross flere nye boliger

Arve Kristiansen i Studentsamskipnaden i Stavanger opplyser at 1092 personer sto på venteliste hos dem 1. juli, til tross for at 129 nye ettromsleiligheter ferdigstilles i juli.

– Antallet studenter i Stavanger øker årlig og søkertallene til våre studentboliger har vært rekordhøye det siste studieåret, skriver Kristiansen.

Da høstsemesteret startet i midten av august i fjor var det over 500 på venteliste, mens tilsvarende tall tidligere år var 200, opplyser han. I januar har det vanligvis brukt å være boliger ledige, mens det i 2022 fortsatt sto 250 stykker på venteliste.

Forventer «vanlig trykk»

Norges arktiske studentsamskipnad har totalt drøye 1548 søkere på venteliste. 1428 av disse er i Tromsø.

– Vi ser at situasjonen i dag er mer lik høsten 2019, og forventer «vanlig trykk» til høsten, skriver Sarah Yttermo Reibo i samskipnaden.

Hun anbefaler studenter å søke bolig så tidlig som mulig, også før man vet om man kommer inn på studiet man ønsker eller ikke.

Her er det færre i kø

Studentsamskipnaden i Agder har 653 søkere på listene. Det er langt lavere enn i fjor, da det var 1035.

– I utgangspunkt er det fullt hos oss men det hender noen sier fra boligen de har fått og da åpner det seg muligheter hos oss, skriver Heming Bentsen, leder for SiA Bolig og Studentservice.

I Innlandet har studentsamskipnaden i underkant av 300 søkere i kø. De regner med at tallet vil øke etter opptaket senere i måneden.

– Tallet for i år er ganske likt tallene for 2021 og 2020. Det er foreløpig noen færre i kø i år, skriver administrerende direktør Erik Ulateig, og legger til at rundt 200 boliger er restaurert det siste året, noe som spiller inn på antallet i kø.

I Ås står rundt 400 i kø hos studentsamskipnaden (SiÅs). Det er flere enn i fjor.

– Bakgrunnen for dette er at det ikke er noen restriksjoner for reising for internasjonale studenter i år. I tillegg hadde vi nye studentboliger som vi tok i bruk i 2020 og 2021, skriver Miriam Larsen i SiÅs.

VG har ikke fått tall fra studentsamskipnaden i Nord, Indre-Finnmark, Molde, Sørøst-Norge, Volda og Østfold.