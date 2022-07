Heidi Stumo, Sverre Brekne og sønnene Leo og Luis er streikefaste på Costa Blanca i Spania.

Norsk familie strandet i Spania: − Er jo litt kjipt

ALICANTE/OSLO (VG) I Alicante sitter det en familie på fire fra Hakadal som har feriert i Villa Joyosa. Flyet hjem skulle egentlig gå fredag, men det er nå kansellert.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når VG kontakter familien har de akkurat kommet frem til hotellet i Alicante, etter å ha tatt toget fra Villa Joyosa.

Sverre Brekne forteller om en veldig flott ferie som har gått bra – frem til nå.

– Vi hadde opprinnelig fly hjem fredag rundt halv ni på kvelden, men det er selvfølgelig kansellert.

Stor VG-oversikt: Disse flyene er innstilt i dag og i morgen

Han forteller at familien forsøker å ikke bekymre seg og at de håper på det beste. Etter å ha mottatt meldingen om at flyet er kansellert er det en ting som går i hodet på Brekne.

– Akkurat nå trenger jeg å kjøle meg ned så jeg stikker ned til bassenget med guttene, så får vi se hva vi gjør. Jeg kjenner at jeg ikke gidder å stille meg i en evig lang telefonkø.

– Det er nok verre for de som ikke kommer seg på ferie en gang, eller alle fotballagene som sitter fast på hjemmebane. Sånn sett er vi heldige, sier han.

Familien tar det hele ganske rolig, siden det tross alt ikke er den verste situasjonen å være i.

– Men når man vil hjem og skal få gjort ting på hytta, og når kona skal på jobb på mandag, så er det jo litt kjipt. Guttene har og snakket om at de gleder seg til å komme hjem å spille fotball.

SITTER FAST: Det blir spennende å se om familien kommer seg hjem. – Men det er jo ikke den verste plassen å sitte fast, sier familiefar.

Finner ikke informasjon

Brekne forteller til VG at han skulle ønske det var mer informasjon å få fra SAS før kanselleringen inntreffer.

Han forteller at det er vanskelig å vite hva man skal, og at de ikke har mottatt informasjon om hva de gjør dersom flyet blir kansellert.

– Ombooker man eller venter man? Får man refundert og hva skjer med hotell? De kunne kanskje sendt ut en mail med informasjon om hva som er lurt å gjøre, istedenfor å vente til kanselleringen inntreffer, slik som nå.

Få oversikt – dette har du krav på ved kansellert fly:

Brekne forteller at de har forlenget hotellet en natt til.

– SAS skriver i meldingen at de skal ombooke oss, men vi får se. Jeg håper at vi ikke trenger å forlenge mer enn en natt til.

– Hva tenker guttene dine om at dere ikke skal fly hjem i morgen kveld?

– Det er litt blandede forhold. Blir det kun en ekstra dag så går det nok fint, men blir det tre kommer nok ungene til å bli grinete.

– Vi klarer oss greit vi, assa!

Men familie nektere å la det kansellerte flyet hjem ødelegge slutten av ferien.

– Det jo bonus med noen ekstra feriedager i Spania. Vi starter på jobb på mandag, men i verste fall så får jeg vel jobbe herfra, da. Vi fikser noe basseng, også klarer vi oss greit vi, assa!

Er du rammet av streiken? Slik kan du redde ferien: