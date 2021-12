INNFØRER FASTE MØTER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fartet fra digitalt krisemøte i Kunnskapsdepartementet - til nytt møte på Stortinget onsdag ettermiddag. Nå skal hun ha ukentlige møter med skole og barnehage-sektoren om corona-situasjonen.

Lærere møtte skole-statsråden: Må håndtere to kriser

Både en akutt smittevern/sykefravær-krise og en langvarig bemanningskrise: Begge deler fikk kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) beskjed om å løse i møtet med lærere, barnehagelærere og kommuner onsdag.

Av Frank Ertesvåg

– Det er to kriser som nå må håndteres samtidig: Den ene krisen er corona og stigende smittetall. Den andre er det rekordhøye sykefraværet som skaper en bemannings- og kapasitetskrise i barnehager og skoler. Det er en samlet sektor enige om og meldte tydelig til statsråden, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til VG.

Han hadde med seg samme budskap da lærer- og barnehagelærer- organisasjonene samt en rekke deltakere fra sektoren møtte kunnskapsministeren onsdag.

DIGITALT KRISEMØTE: Steffen Handal fra Utdanningsforbundet (på skjermen) møtte kunnskapsminister Tonje Brenna (helt til høyre) og en rekke andre deltagere fra skole- og barnehagesektoren i møtet onsdag.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), som sammen med regjeringen gjeninnfører trafikklysmodellen for skoler og barnehager, sier hun forstår og anerkjenner krise-beskrivelsen fra dem som har skoene på.

– Behovet synes enormt, mens det ikke er vikarer nok. Hva kan du gjøre for å løse vikarsituasjonen?

– Vi gjør noen tydelige grep. Vi sier at kommunene skal få kompensert overtid og vikarbruk knyttet til pandemien. Så tar vi to grep til: Vi sier at studenter som jobber i skole og barnehage skal fritas fra den inntektsgrensen som ligger i lånekassen. Noe som betyr at de kan jobbe mer. I tillegg sier vi at vi skal fjerne avkortningen for pensjonerte lærere slik at de kan komme tilbake i skolen, jobbe og få lønn for det, samtidig som de ikke mister pensjon, sier Brenna.

Mangler fagfolk

Hun legger til:

– Det er bemanningssituasjon i skole og barnehage som er krevende nå, og tilbakemeldingen jeg får er at det kommer til å være krevende lenge fremover, også etter at pandemien er over.

BARNEHAGE-PEDAGOG: Hege Bae Nyholt er leder av Stortingets utdanningskomité - og selv barnehagepedagog med erfaring fra både gult og rødt nivå. Rødt-politikeren mener det beste akutte tiltaket er kortere åpningstider i både skoler og barnehager.

Hun har lagt merke til at både lærere, barnehagelærere og deres organisasjoner, peker på kortere åpningstider som et akutt tiltak i en presset sektor.

Også leder i Stortingets utdanningskomite, Hege Bae Nyholt (R) peker på kortere skole- og barnehagedager som helt nødvendig nå.

– Folk er fryktelig slitne. Sykefraværet er enormt. Og ledige vikarer finnes knapt. Da er det tvingende nødvendig med kortere dager i skoler og barnehager. For ingen ønsker å stenge ned disse tilbudene, sier Nyholt til VG.

– Kan du støtte kortere åpningstider i barnehage, SFO og skole som tiltak i en presset situasjon, Brenna?

– Jeg ser at situasjonen er krevende, men jeg er opptatt av at barn og unge skal ha et tilbud. Det er dramatisk når man både reduserer åpningstid og tilstedeværelse og – ikke minst som i mars 2020 - da elever ikke fikk lov til å møte opp på skolen. Målet er at vi skal holde åpent og drifte så normalt som mulig. I barnehagene er avtalene om åpningstid regulert mellom barnehagen selv og foreldrene. Da må barnehagene eventuelt gå i dialog med foreldrene for å se om de kan finne mer fleksible løsninger. Det viktigste er at det finnes et tilbud, sier hun.

KORT FARTSTID: Knappe to måneder er gått siden Tonje Brenna (Ap) overtok som kunnskapsminister etter Guri Melby (V). I likhet med forgjengeren har Brenna fått coronapregede skoler og -barnehager i fanget.

Steffen Handal som representerer til sammen 180.000 lærere, skoleledere og barnehagelærere i Utdanningsforbundet, har tillit til at skole-statsråden gjør noe med situasjonen.

Skolestenging ønsker ingen

Også han er klar på at det siste lærere og barnehagelærere ønsker er stengte barnehager og skoler.

– Samtidig har jeg understreket for statsråden at det er stor uro blant våre medlemmer knyttet til svakt smittevern. Mange føler seg utrygge på jobb og reagerer på at man anbefales generelt å ikke ha flere enn ti besøkende hjemme, mens de skal omgås mange ganger det antallet mennesker på jobb hver dag. Det er behov for å trygge ansatte i deres arbeidssituasjon, presiserer Handal.

Raskere vaksinering?

Han tok også opp spørsmålet om raskere vaksinering med en tredje dose, såkalt boosterdose, samt hjemmetesting av personell i skoler og barnehager.

– Det kom ikke noen konkret svar i møtet og det og det har jeg forståelse for. Men dette må følges opp, mener Handal.

Tonje Brenna bekrefter overfor VG at dette ikke er prioritert av regjeringen ennå.

– Det faglige rådet er at avstanden mellom andre- og tredje dose skal være en viss tid. Når det faglige rådet er slik, så må det også gjelde for ansatte i barnehage og skole. Men jeg forstår ønsket om å bli prioritert, fordi det er den gruppen ansatte som jobber med folk som er uvaksinert. Målet er at hele befolkningen skal få denne dosen raskt. Men jeg forstår lærere og barnehagelæreres ønske om å få denne dosen raskt.

– Kan du pushe på for at ansatte i skoler og barnehager får denne booster-dosen raskere?

– Regjeringen har diskusjoner om dette, basert på faglige råd om vaksinasjon. Jeg forstår utålmodigheten. Samtidig har de to doser fra før, noe som gjør dem godt beskyttet. Ansatte i skoler og barnehager har vært veldig flinke til å vaksinere seg, svarer Brenna.