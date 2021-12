TILTAK: Jonas Gahr Støre presenterte tirsdag tiltak for å begrense spredningen av omikron-varianten av coronaviruset.

Støre utelukker ikke nye tiltak før jul

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det kan komme flere tiltak om to ukers tid hvis antall innleggelser øker eller vi får ny kunnskap om hvor smittsom omikron-varianten er.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag kveld presenterte regjeringen en rekke nye, kontaktreduserende tiltak med mål om å få kontroll på smitten fra omikron-varianten.

Tiltakene skal i utgangspunktet vare i fire uker fra natt til torsdag.

Men regjeringen varslet samtidig at man skulle ta en fot i bakken om to uker for å se om tiltakene må justeres.

Jonas Gahr Støre sier at det da kan komme nye tiltak da hvis det er nødvendig.

– Hvis situasjonen viser seg å bli mer alvorlig knyttet til smittsomhet og innleggelser, så kan det bli aktuelt med nye tiltak. Jeg har ikke mulighet for å konkludere om det nå, sier Støre til VG.

Begrenset julefeiring

Regjeringen anbefaler at man bør ha maksimalt ti gjester utover egen husstand.

Det er åpnet for å ha inntil tyve gjester en gang i julen eller nyttår, men da bør det være en meters avstand mellom gjestene.

Støre sier at man bør planlegge for at tiltakene varer i fire uker og at det ikke kommer betydelige lettelser knyttet til besøksreglene om to uker.

Han sier at man normalt trenger et par uker får å se virkningen av tiltakene myndighetene innfører.

– Jeg ser ikke for meg at det kommer vesentlige endringer i det vi har vedtatt etter to uker, men det er en mulighet til å ta en fot i bakken og gjøre justeringer, sier Støre.

KRAFTIG KOST: Støre sa tirsdag at han kom med kraftige tiltak for å bekjempe konsekvensene av omikron-varianten.

Pekte på tiltak

Helsedirektoratet har allerede pekt på hvilke tiltak som kan være aktuelle hvis vi ikke får ned smitten og oppnår kontroll.

De peker på forbud mot kulturarrangement, stenging av barer og uteliv, stenging av barnehager og forbud mot idrettsarrangementer.

I tillegg nevnes stengning av utdanningsinstitusjoner, med digital hjemmeundervisning der det er mulig.

– Dersom situasjonen raskt utvikler seg i en enda mer alvorlig retning, vil det kunne bli nødvendig med ytterligere tiltak. Dette kan innebære å stenge ned samfunnet helt eller delvis, skriver Helsedirektoratet.

På spørsmål om hva som skal til for lettelser, svarer Støre at helsemyndighetene jobber på spreng for å finne bedre svar på flere spørsmål knyttet til omikron-varianten.

Et av spørsmålene er hvor god effekt vaksinene har på smittsomhet og alvorlig sykdom.

– Det er mange epidemiologiske svar som folkehelsemyndighetene ønsker seg for å kjenne smittegraden, vaksinevirkningen, hvor alvorlig syk blir du, beskytter tredje dose mot alvorlig sykdom, sier Støre.

Han peker på at Pfizer har sagt at tredje dose kan ha god effekt mot omikron.

– Vi har full trykk på tredje dose og vil snarere trappe opp enn å avvente det. Signalet fra meg er kjør på.

DIREKTØREN: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at omikron-varianten kastet om på hvordan man skal bekjempe coronaviruset.

Guldvogs «gamechanger»

Da regjeringen la frem innstrammingene på tirsdag kalte helsedirektør Bjørn Guldvog omikron-varianten en «gamechanger».

Støre sier at alvoret seg innover myndighetene i løpet av helgen.

– Når forsto dere at det var så alvorlig at det krevde så kraftige tiltak?

– Gjennom helgen fikk vi tilbakemelding på scenarioene Folkehelseinstituttet så på. De konkluderte etter hvert om at omikron-varianten sannsynligvis er ute i hele landet, den er veldig, veldig smittsom og det ser ikke ut som vaksinen har samme effekt på den som på Delta-varianten, sier Støre og legger til:

– Det var kunnskapshull som ble fylt. Vi var klar over inn i mandagen at det kom nye tilrådinger fra etatene da i løpet av dagen og natten.

– Som jeg sa da vi la frem forsterkede tiltak for Oslo-regionen: Vi må være forberedt på at det kan bli nødvendig med nye tiltak hvis kunnskapen tilsier det. Det gjorde det, sier Støre.

KRITISK TIL «METEREN»: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen sa tirsdag til VG at han gjerne skulle unngått innføring av «meteren» igjen.

Helsedepartementet leverte sine anbefalinger tirsdag og tiltakene ble formelt bestemt på en ekstraordinær regjeringskonferanse tirsdag.

Vanligvis er disse konferansene på torsdager.

– Det var en del ordførere før regjeringskonferansen advarte mot nasjonale tiltak og sa at de klarte det fint selv. Hva tenkte du om den advarselen?

– Det synes jeg er et forståelig budskap. Vi har lagt vekt på at kommunene er i front og kjenner virkeligheten best. Men mange kommuner har også bedt om at regionale tiltak gjør det lettere å fatte vedtak fordi vi ofte bor i en bo- og arbeidsmarkedsregion, sier Støre.

– Den analysen som ligger i bunn nå er at viruset er i hele landet. Sånn sett så må vi nå se på Norge som en region. Da var det riktig å lande ned på den foten at vi nå har nasjonale tiltak.

SPØRRETIMEN: VG møtte Jonas Gahr Støre i vandrehallen etter onsdagens spørretime.

– Tidligere har dere advart mot å innføre tiltak for sikkerhets skyld. Nå snakker du om kunnskapshull og usikkerhet. Har dere tatt hardt i og gjort ting for sikkerhets skyld denne gangen her?

– Det er bygget på kunnskap om spredning av smitten, men du har rett i at det er spørsmål vi ikke har gode nok svar på. Da vil det være forsvarlig å ta tiltak som kan ta smitten ned og gi oss anledning til å forstå det, sier Støre.

– Jeg vil ikke si at vi gjør det for sikkerhets skyld. Tiltakene er tatt med de to målene vi har sagt hele tiden: unngå overbelastning av helsevesenet og unngå en så stor nedstenging at det går uforholdsmessig utover jobb og velferd. Og så hegner vi om barn og unge, sier han.