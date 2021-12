BER OM VAKSINERING: Klinikksjef Øyvind Skraastad på Akuttklinikken Oslo universitetssykehus.

Akuttsjef: − Jeg regner med at uvaksinerte i Norge tenker seg grundig om

Mandag var nesten 6 av 10 intensivpasienter på sykehusene i Helse Sør-Øst ikke vaksinert. Kun to av 77 intensivpasienter var fullvaksinerte med tre doser.

– Det er for oss helt åpenbart at alle trenger å vaksinere seg for å redusere risiko for smitte og sykehusinnleggelse for covid-sykdom, sier klinikksjef Øyvind Skraastad på Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus.

Han sier det er viktig for hver enkelt å redusere risikoen for å bli smittet, og for å unngå å spre smitte til andre.

Hos Oslo universitetssykehus er det uavkortet motivasjon for vaksine, ifølge klinikksjefen. Mer enn 6000 ansatte er per nå vaksinert med tre doser, og flere ansatte vil få tredje vaksinenose fram mot jul.

– Med så tydelige tall ser vi hvor viktig det er å vaksinere seg. Det gjør en stor forskjell. Jeg regner nå med at uvaksinerte i Norge tenker seg grundig om. De vaksinerer seg ikke bare på egne vegne, men også for fellesskapet vårt, sier Skraastad.

Intensivkrevende øker kraftig

Antall intensivkrevende covidpasienter på sykehusene i den største helseregionen, økte fra 215 fredag til 248 mandag. Antallet respiratorpasienter økte fra 35 til 44. Bare sykehusene på Tynset og Hamar var uten covidpasienter i intensivbehandling mandag.

– Vi ser nesten ingen intensivpasienter som før de ble covid-syke var friske og vaksinerte, sier Skraastad.

Nesten 60 prosent av kritiske syke covid-pasienter er ikke vaksinerte. 20 prosent av de som blir veldig syke har et svekket immunforsvar.

– Vi har i tillegg noen pasienter med alvorlig underliggende sykdom som er blitt alvorlig covid-syke, sier Skraastad.

Slik svarer Nakstad:

To hovedgrunner

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, forteller til VG at det er to hovedgrunner for at flertallet av innlagte coronasyke nå er uvaksinerte.

– Mange av de over 65 har nå tatt sin tredje dose, som gjør at færre av de eldste blir innlagt på sykehus. Da stiger andelen uvaksinerte automatisk. Samtidig øker smittepresset i hele samfunnet, og da får vi flere innlagte, sier han.

Nakstad sier videre at det er bekymringsfullt at så mange innlagte er uvaksinert, men at det likevel er i tråd med hva som er observert i andre land med deltavarianten.

– Dere argumenterte for at frivilligheten ville gjøre at flere vaksinerte seg. Viser ikke antall innlagte at denne strategien er feilslått?

– Strategien kan man si mye om. Nitti prosent av voksne mennesker er vaksinerte. Det er politisk bestemt at det er frivillig å vaksinere seg. Dersom det blir pålagt, kan noen som er i tvil velge å heller ikke gjøre det. Vi har sett i en del land hvor det er tvungen vaksinering at oppslutningen er veldig dårlig.

– Vanskelig å nå fram

Nakstad forteller at de velger å tilrettelegge for gratis vaksinasjon og hele tiden ha et stående tilbud, også i arbeidstiden, og informere de uvaksinerte gruppene om dette.

De uvaksinerte kan deles opp i flere grupper: Noen er arbeidsinnvandrere som kommer til Norge i perioder for å jobbe, og som kommer fra land med lav vaksinedekning. Noen nordmenn bor i utlandet deler av året, og er derfor ikke med i vaksinestatistikken selv om de har blitt vaksinert i utlandet. Andre har medisinske årsaker for ikke å vaksinere seg.

– Og så er det de som har bestemt seg for at de ikke vil ha vaksinen. Den siste gruppen er vanskelig å nå fram til og få de til å endre mening, men objektiv informasjon om vaksinen, og rapporterte bivirkninger etter at åtte milliarder doser er satt, er nok den viktigste måten å sørge for at flest mulig takker ja til vaksinen til slutt, sier Nakstad.

INTENSIVPASIENT: Intensivavdelingen på Rikshospitalet behandler pasienter med alvorlig covidsykdom. Fra venstre; Susanne Haugeto; Steffen Lerfald Overrein, Thomas Jensen

Oppdateres på vaksinestatus

Sykehusene i Helse Sør-Øst har de siste ukene hatt faste koordineringsmøter to ganger hver uke. I møtet oppdateres kollegaer på blant annet belegg i intensivavdelingene og nå også vaksinestatus på covid-pasientene som er alvorlig syke. Denne kunnskapen har sykehusene tidligere ikke delt med hverandre.

TYDELIG: Et stort flertall av covid-pasientene intensivsengene på Akuttklinikken i OUS, er ikke vaksinerte. Klinikksjef Øyvind Skraastad mener det er åpenbart at alle trenger vaksinen for å få ned smitten og redusere risiko for alvorlig sykdom.

Utsetter behandling av andre pasienter

Det er fortsatt sykehusene i Oslo, Drammen og AHUS på Lørenskog som har det største covidtrøkket. Hos alle de tre store sykehusene er flertallet av de alvorlig syke covidpasientene uvaksinerte.

Alle sykehusene må utsette annen planlagt behandling. Det betyr at en rekke andre pasienter må vente lenger på å få behandlet sin sykdom.

– De aller fleste har nå et betydelig nedtrekk i kirurgisk virksomhet. Sykefraværet er svært høyt mange steder, så nedtrekk er helt nødvendig for å kunne omdisponere personell. De fleste klarer seg, men har liten eller ingen mulighet for å avlaste andre, melder sykehusene i sitt interne møte.