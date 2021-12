FJERN OG NÆR: Jonas Gahr Støre gjør det klart at det blir avstandsjul, men at «han tror vi kan få en nær jul med våre nærmeste».

Støre varsler kraftige tiltak: Må begrense møter mellom mennesker

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler at det kommer to hovedgrep på pressekonferansen i kveld.

– Situasjonen er alvorlig. Det haster med å få smitten ned. For å bevare kontrollen tar vi grep for å flate ut denne smittebølgen vi opplever i Norge, som er det samme som vi ser i landene rundt oss, sier han til VG.

Mandag formiddag gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut med tall som viser at smitten kan øke i et svært høyt tempo fremover:

– I et foreløpig scenario beregner vi at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 tilfeller per dag og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig, skrev FHI i en pressemelding.

– Vil påvirke alt det andre vi skal gjøre

Det er den type alarm som statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har på sitt bord i regjeringskonferansen mandag ettermiddag.

Der skal regjeringen fatte politisk vedtak basert på de faglige vurderingene og rådene regjeringen har fått fra FHI og Helsedirektoratet.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at de tar de nye oppdateringene på stort alvor og at det vil få store konsekvenser fremover.

Støre: To hovedgrep

Han sier de konkrete tiltakene først vil bli kjent mandag kveld, men at det å stanse smitte og å rulle ut mer vaksine, er det to hovedgrepene.

– Det er to ting som er viktig å gjøre nå, sier han:

– Vi må gjøre justeringer for å begrense møter mellom mennesker, for å få smittetrykket ned. Det er nødvendig.

– Så må vi ha en kraftfull opptrapping av vaksinering. Vi sa at alle over 18 skal være vaksinert til påske. Nå skal vi sørge for at «påsken kommer tidligere», sier han for å illustrere at de skal rulle ut et vaksineprogram som gjør at alle skal være vaksinert lenge før påsken 2022.

Han legger til:

– Vi må bruke kjente og litt ukjente verktøy for å få det til.

– Hva betyr ukjente verktøy?

UTFORDRING Å FÅ DEG MED: Støre sier det er en utfordring at vi er lei pandemien.

– Det kommer vi tilbake til raskt, men det er viktig å understreke at vaksinestrategien og teststrategien er de to viktigste virkemidlene fremover, ved siden av at vi må holde avstand.

– Det betyr en avstandsjul?

JULEN UTFORDRES: Jonas Gahr Støre vil ikke avlyse familiær kosejul. Her ved et godt pyntet juletre ved Statsministerens kontor.

– Ja, men jeg tror vi kan få en nær jul med våre nærmeste. Det er spesielt samling av mange mennesker, som kan føre til superspredning og til høy smitte.

Foreløpige vurderinger fra Sør-Afrika er at omikron smitter mer, men at reaksjonene mildere og dødeligheten er lavere.

– Er det en utfordring vi allerede er lei pandemien og at de fleste har to eller tre stikk – og gir litt blaffen?

– Mitt inntrykk er ikke at folk gir blaffen, men at de er slitne og lei. Når smitten øker, betyr det en større belastning på helsevesenet vårt, både i sykehusene og i kommunene. Derfor er vi nødt til å gjøre dette, selv om de fleste av oss ikke vil få alvorlig sykdom.

– I tillegg kan sykefraværet bli veldig stort, og vil kunne få stor betydning for kritiske sektorer i samfunnet vårt, spesielt helsesektoren, sier han.

– OPTIMIST: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er optimist, fordi Norge tross alt er bedre stilt enn de fleste land.

Han legger til at vaksine blir veldig viktig de neste månedene.

– Det som synes å være ganske ubestridt er at tre doser er bedre enn to, det beskytter bedre mot delta og omikron. Derfor blir vaksine så viktig fremover.

– Jeg er optimist

Han sier at det som nå kommer, blir tøft, men at vi tross alt er i en bedre situasjon enn de fleste andre land som nå står foran samme utfordring.

– Alt det vi skal møte i desember og inn i 2022, vil ha pandemi som tungt bakteppe. Jeg er optimist: Det er ikke noe land som har bedre forutsetninger for å løse slike utfordringer enn det vi har.

