Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener smitteøkningen gjør det nødvendig med mer kraftfulle tiltak fram mot jul.

Støre: − Vi ser at vi trenger mer kraftfulle tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler nye coronatiltak allerede denne uken.

Av NTB

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier statsministeren til NTB.

Sykehusinnleggelsene er høyere enn noen gang før i pandemien, med 331 innlagte søndag. Samtidig fortsetter smitten å stige, og bare i forrige uke ble det registrert i overkant av 32.000 nye tilfeller. I en ny risikovurdering spår Folkehelseinstituttet (FHI) at omikronvarianten vil føre til «betydelig økt smittespredning» fremover.

Støre sier målet nå blir å kontrollere smitten gjennom vinteren.

– Det har to hensikter, sier han.

– Det ene er å unngå at helsevesenet blir overbelastet, slik at det går ut over jobben de skal gjøre, både i sykehusene og i kommunene. Det andre er å sørge for at den sosiale og økonomiske belastningen ikke blir større enn nødvendig.

Omikron «endrer spillereglene»

Det er omikron som utfordrer oss, fastslår statsministeren.

Så langt er det påvist 958 tilfeller av den nye virusvarianten i Norge. Omikron antas å være mer smittsom enn tidligere varianter, og vaksinene ser ut til å gi dårligere beskyttelse mot smitte.

Samtidig er det håp om at varianten kan være mildere enn delta. Men dette er fortsatt usikkert.

– Omikron endrer spillereglene. I dag har vi ikke nok kunnskap om mutasjonen, sier Støre.

Han understreker at kapasiteten i helsevesenet må beskyttes. Samtidig er høyt sykefravær en bekymring.

– Det krever at vi fortløpende justerer tiltakene våre. Og det er vi også nødt til å gjøre nå inn mot jul.

– Allerede denne uken?

– Ja, med den utviklingen vi ser nå, vil det komme nye tiltak.

– Hvilken type justeringer kommer?

– Det kommer vi raskt tilbake til. Vi jobber med dette hver dag og får løpende oppdateringer, og FHI og Helsedirektoratet tetter kunnskapshull. Men det er nå særlig Folkehelseinstituttets analyser av spredningen og veksten i smittetakten som vi legger til grunn for tiltak.

Smittevern og vaksinering

Statsministeren varsler at de nye tiltakene vil gå langs to spor.

Det ene er å flate ut smittespredningen ved å begrense antall sosiale kontakter.

– Det er all grunn til å tro at de tiltakene som er innført, har effekt på smitten. Men slik situasjonen er nå, har vi ikke tid til å vente og se effekten av de tiltakene som alt er innført, sier Støre.

Det andre er vaksinering.

– Der er vi godt i gang. Men vi ser på muligheten for å gjøre det enda bedre.

Støre går ikke mer konkret inn i hvordan dette kan skje, men ett spørsmål som helsemyndighetene har hatt oppe til vurdering den siste tida, er vaksinering av barn i alderen fem–elleve år.

Et annet spørsmål er utrullingen av tredje dose for voksne.

Lover julefeiring

Varselet om nye innstramminger kommer mindre enn en uke etter regjeringens forrige tiltakspakke.

Men slike endringer må vi bare venne oss til, mener Støre. Han understreker at han var påpasselig med å ta forbehold om dette da den forrige tiltakspakken ble presentert.

– Jeg sa også da at vi kan komme til å måtte komme tilbake med nye tiltak raskt. Og får vi kunnskap om det, så vil vi ikke nøle.

– Blir det mulig å feire jul i år?

– Ja, det blir det.

– Er vi på vei mot en nedstenging?

– Vi må forberede oss på tiltak som dessverre griper inn i hverdagen til folk.