BEHANDLET: Gaute Drevdal anket dommen fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett. Her avbildet i januar 2020.

Gaute Drevdal frifunnet for åtte av ni voldtekter – anker erstatningskrav til Høyesterett

Kulturprofilen Gaute Drevdal (52) er frifunnet for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for. Likevel ble han dømt til å betale erstatning til fem av de fornærmede kvinnene. Nå anker han kravet til høyesterett.

Den delvis frifinnelsen kommer frem av dommen fra Borgarting lagmannsrett. Straffen på 13 år og seks måneder fra Oslo tingrett blir dermed omgjort.

Drevdal domfelles for en voldtekt som skjedde i 2005, og straffen er satt til ett års fengsel. Han får strafferabatt blant annet fordi forholdet ligger langt tilbake i tid.

– Hun er veldig lettet og fornøyd over domfellelsen for sin del og at retten enstemmig har funnet det bevist at Drevdal har begått en voldtekt overfor henne, sier kvinnens bistandsadvokat Trine Beate Omland til VG.

Hun legger til at kvinnen er svært overrasket over at Drevdal ikke er dømt i forhold til de andre.

– Hun uttrykker sterk sympati med de andre jentene, sier advokat Omland.

Anker erstatningskrav til Høyesterett

Til tross for frifinnelsen de åtte andre sakene, ble Drevdal likevel dømt til å betale til sammen 690.000 kroner i oppreisningserstatning til fem av de fornærmede.

Det er fordi at i erstatningssaker er beviskravene og skyldkravet noe annerledes enn for straffesaker.

Fredag kveld melder NRK at Drevdal anker erstatningskravet til Høyesterett.

– Vår klient er lettet og glad over å være frifunnet på så godt som alle poster, etter seks tunge år. Vi har i fellesskap besluttet å anke de sivile kravene til Høyesterett, da vi mener de savner grunnlag, skriver Drevdals forsvarere Victoria Holmen og Ida Andenæs til kringkasteren.

LETTET: Ida Andenæs ved Elden Advokatfirma er en av Gaute Drevdals forsvarere.

Tidligere fredag uttalte Holmen til VG at basert på hvordan bevisførselen forløp, var de trygge på at at ville få medhold.

– Selv om vi forventet frifinnelse også på det eldste forholdet.

Tingretten dømte i 2020 Drevdal til 13 og et halvt års fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014.

– Det er godt å se at lagmannsretten skiller mellom bevis og påtalemyndighetens engasjement for å få han dømt. Saken er en illustrasjon på at sterke krefter kan etablere en suggesjon som det er krevende å stå imot, sier Holmen.

– Vi har desto større respekt for lagmannsrettens dom.

Statsadvokat Trude Antonsen er fredag i en annen rettssak og har ikke fått lest dommen da VG snakker med henne.

– Jeg konstaterer slutningen, men jeg har ingen kommentar, sier Antonsen.

Hun har heller ikke tatt stilling til hvorvidt påtalemyndigheten kommer til å anke saken til Høyesterett.

ADVOKAT: Victoria Holmen er forsvarer til Gaute Drevland.

Uenighet blant dommerne

Lagmannsretten mener at det i punktene Drevdal blir frikjent for, ikke er bevist at kvinnene var i en tilstand som medførte at de var ute av stand til å motsette seg handlingen.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett kommer det frem at flere av tiltalepostene er avgjort under dissens, som vil si at ikke alle dommerne var enige.

I tre av punktene er frifinnelsene enstemmige, mens det i fem av punktene er meddommerne som har sørget for flertall for frifinnelse.

Det er flertallets avgjørelse som er førende for hvorvidt noen skal dømmes, og lagmannsretten er enstemmige i tiltaleposten Drevdal ble dømt for.

Loven krever at minst fem av syv dommere i lagmannsretten, hvor en av dem må være fagdommer, er enige for at avgjørelser om skyld skal være til ugunst for den tiltalte.

Grunnet sykdomsfrafall under ankeforhandlingen bemerker retten i dommen at det var seks dommere til stede og ikke syv.

Det betyr at fem av seks dommere måtte være enige om at Drevdal var skyldig for at han kunne dømmes for det.

– Klienten min er selvfølgelig helt i sjokk, sier bistandsadvokat Marte Brodtkorb til VG.

Drevdal er frikjent for voldtektstiltalen mot kvinnen hun bistår og ble i hennes tilfelle også frifunnet for kravet om oppreisning.

– Det jeg har tenkt mye på i dag, er at om det var vanskeligere for kvinner å anmelde overgrep tidligere, er det i hvert fall ikke lettere nå, sier Brodtkorb og fortsetter:

– Det er så mange jenter som hadde opplevd de samme overgrepene, og som sto i det i mange år. Så ender på denne måten, med dissens på syv av forholdene. Vi er mange skritt tilbake.

Ellen Eikeseth Mjøs er bistandsadvokat for en av de andre kvinnene som Drevdal er frikjent for å ha voldtatt.

– Jeg ble svært overrasket, utover det har jeg ingen kommentar, sier hun.

– Dommen viser hvor vanskelig det er å anmelde voldtekt i denne type straffesaker. De fornærmede har gjennomgått mye, har hatt lang saksbehandlingstid hos politi og en tung rettssak.

Det sier advokat Anne-Kristin Bohinen, som representerer tre av de fornærmede kvinnene i saken.

– Det er grunn til å understreke at retten sier de tror på de fornærmede. Det er meget strenge beviskrav for å kunne idømme en som er frifunnet for alvorlig straffbare forhold til erstatning. Kravet er her klar sannsynlighetsovervekt. Jeg finner grunn til å påpeke at retten har tilkjent flere av de fornærmede erstatning for voldtekt, sier Bohinen.

Erstatningskrav

Drevdal ble frikjent av lagmannsretten for åtte av ni voldtekter, men ble likevel dømt til å betale erstatning til fem av de fornærmede kvinnene.

For å dømme noen til straff må det være bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte er skyldig. For å finne noen skyldig etter straffeloven, må det være flertall blant lagdommerne, og minst en av fagdommerne må være en del av det flertallet.

Når det gjelder erstatningskrav holder det med et ordinært flertall, men dommeren avgjør dersom det er delt på midten.

I de fire tilfellene hvor Drevdal er frifunnet for straff, men idømt å betale erstatning, mener flertallet i lagmannsretten at det i to av dem er klar sannsynlighetsovervekt at Drevdal har hatt seksuell omgang med kvinnene og at de var ute av stand til å motsette seg handlingen.

I de to andre tilfellene var lagmannsretten delt på midten, og siden dommeren var en del av dem som stemte for erstatningsansvar, ble Drevdal også idømt dette i disse to sakene.

I dommen vektlegger lagmannsretten at det er gjort selvstendige vurderinger i spørsmålene om skyld og erstatning.

– Lagmannsretten presiserer at i de tilfeller der Drevdal blir dømt til å betale erstatning selv om han frifinnes for straff, bygger dette på en selvstendig erstatningsrettslig bedømmelse som ikke rokker ved frifinnelsen for straffekravet, heter det i dommen.

les også Oppgjøret i rettssal 207

Det var på sommeren 2020 Drevdal ble dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014.

I tillegg ble han dømt til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Drevdal anket dommen, og hele saken mot Drevdal ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i oktober og november i fjor.

De fleste av de fornærmede var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014. Han ble til å begynne med omtalt som «kulturprofilen» i mediene.