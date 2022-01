PÅ OSLO-BENKEN: Guri Melby er tilbake på Stortinget som Oslo-representant, partileder og leder av Venstres gruppe. Hun ble utnevnt som ny kunnskapsminister 13. mars 2020 - dagen etter at Norge stengte ned.

Eksminister mener Brenna svikter elever med tapt læring

Snart 100 dager er gått siden Tonje Brenna (Ap) overtok jobben til Guri Melby (V). Den nye kunnskapsministeren svikter pandemi-elevene, mener Melby.

Av Frank Ertesvåg

Selv ble Melby utnevnt til kunnskapsminister den 13. mars 2020 - dagen etter at Solberg-regjeringen stengte ned Norge på grunn av den første coronabølgen.

Inngripende tiltak, hjemmeskole og et sterkt redusert skoletilbud preget Melbys hverdag som skole- og barnehagestatsråd.

Hun har fulgt nøye med på etterfølgerens første tre måneder. Venstre-lederen er ikke tilfreds.

Frykter frafall

– Igjen har vi levd med inngripende tiltak en stund. Det var rødt nivå i videregående helt frem til mandag og høyt sykefravær blant elever og lærere på alle trinn. Vi hører om plutselig økt frafall på enkelte skoler. Jeg frykter for konsekvensene det kan få for læring og psykisk helse, om det ikke gjøres flere kompenserende tiltak nå, sier Melby til VG.

Hun mener det nok en gang haster med kompenserende tiltak, slik at alle elever får oppfølgingen de trenger og lærer det de skal.

– Skolene må få hjelp til å klare dette. Men det har ikke Ap- og Sp-regjeringen så langt brukt en krone på, sier Melby.

FREDET? 14. oktober i fjor var det nøkkelkort-overrekkelse i Kunnskapsdepartementet fra Guri Melby til Tonje Brenna. Sistnevnte føler ikke at hun har vært fredet i sine snart 100 første dager som minister.

– Nesten som et sjeldent dyr

– Er dette første gangen du virkelig går ut mot etterfølgeren din som kunnskapsminister?

– Ja, jeg synes det er på tide nå. Fredningstiden er over. Ap var høye og mørke i opposisjon og advarte blant annet mot rødt nivå i videregående. Nå ble dette benyttet av Støre-regjeringen selv altfor lenge, sier Venstre-toppen.

Den nye skole- og barnehagestatsråden, Tonje Brenna, ler litt av påstanden om at hun har vært fredet i over tre måneder.

– Har jeg vært fredet? Nå føler jeg meg nesten som en gammel bygning eller et sjeldent dyr! - sier Brenna med glimt i øyet.

– Det er bra at Melby har våknet etter at vi har styrt landet i 100 dager. Jeg ser frem til at vi kan diskutere politikk, og at regjeringen og Stortinget samarbeider om å finne løsninger for å ta landet trygt ut av pandemien, legger hun til.

BESØKER BARN: Tonje Brenna på sitt første barnehagebesøk som kunnskapsminister - i den samiske barnehagen Cizáš sámi mánáidgárdi i Oslo i npvember.

Melby peker på at Støre-regjeringen i budsjettavtalen kuttet 24 millioner til elever som hadde tapt læring på grunn av koronapandemien - sammenlignet med den avtroppende regjeringens budsjettforslag.

– To uker senere stengte regjeringen ned landet, og plasserte alle videregående skoler over på rødt nivå. Da burde bevilgningene til skolene og elevene økt, men i stedet har kuttet fått stå – ubemerket, sier Melby.

– Ikke for sent å rette opp

– Et kutt på 24 millioner til hele skolesektoren høres ikke spesielt mye ut?

– Nei, det er ikke spesielt mye. Det dreier seg i praksis om penger som skulle gå til de hardest rammede kommunene. Men det er ikke for sent å rette opp i dette, og det bør vurderes om ordningen skal utvides til å gjelde alle kommuner. Dette er for viktig til at regjeringen ikke kan bla opp egne midler til dette når de nå starter budsjettarbeidet for revidert 2022 og 2023, svarer Melby.

PÅ CORONA-TREFF: Guri Melby var som kunnskapsminister nærmest fast deltager på Solberg-regjeringens pressekonferanser. Bildet er fra 24. september 2021.

Etterfølgeren Tonje Brenna (Ap) liker at hun blir utfordret av forgjengeren. Hun minner om at det nå skal deles ut en pen slump penger, selv om den er noe mindre enn den Venstre og Melby foreslo.

– Vi deler i disse dager ut 216 millioner kroner som skal brukes på å motvirke tapt faglig og sosial læring. Kommunene som har hatt mest smitte og strengest tiltak, får mest penger. Slik sikrer vi at midlene faktisk kommer til nytte i de områdene med størst behov. Den forrige regjeringen smurte for tynt utover, kontrer Brenna.

Kutt før omikron

– Men dere kuttet 24 millioner kroner. Hvorfor?

– Kuttet på 24 millioner kom inn etter budsjettforhandlingene for å få rom til andre gode tiltak. Dette skjedde før spredningen av omikron satte fart, og situasjonen så annerledes ut, svarer Brenna.

Hun viser også til økte bevilgninger til kommunene i statsbudsjettet og at «vi er langt tydeligere enn den forrige regjeringen på at vi dekker kostnadene kommunene har i pandemihåndteringen.»

PÅ CORONA-TREFF: Tonje Brenna på Støre-regjeringens siste pressekonferanse om corona-tiltak, sist torsdag, 13. januar.

Brenna sier hun vil følge med på de mange elevene som har erfart snart to år med pandemi-skole og kanskje har tapt læring og fremdrift.

– Nå fordeler vi 216 millioner kroner til kommunene, og kompenserer kommunene for deres utgifter til korona. Pandemiens konsekvenser for barn og unge må vi følge tett i lang tid fremover. Å bøte på konsekvensene løser vi ikke med et budsjett aleine. Jeg vil selvfølgelig følge dette tett videre, sier hun til VG.