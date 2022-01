TVUNGET TIL RUSTEST: Da kommunen fikk kjennskap til rusdebattant Hege Grostads graviditet, vedtok de å tvangsplassere henne for å rusteste henne.

Kripos skal sjekke politiets adgang til å registrere politiske ytringer

Gravide Hege Grostad ble rustestet mot sin vilje etter å ha ytret seg politisk om rus. Nå skal Kripos sjekke om slike opplysninger behandles korrekt i politiet.

Av Christina Quist

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er viktig at befolkningen har tillit til politiets håndtering av opplysninger. Som behandlingsansvarlig for opplysningene i registeret ønsker vi å gjennomføre en kontroll. Vi vil undersøke om reglene for registrering etterleves og om informasjonene i registeret har den nødvendige kvalitetssikringen, sier Mari Hersoug Nedberg, som leder personvernseksjonen i Kripos, i en pressemelding.

I pressemeldingen opplyser de at bakgrunnen er den siste tids mediesaker og debatt om politiets adgang til å samle og registrere informasjon om politiske ytringer og aktivitet på internett.

VG har tidligere skrevet om at samfunnsdebattant Hege Grostad rustestet mot sin vilje i desember i fjor. Eidsvoll kommune ba om bistand fra politiet til rustesting, etter at de fikk kjennskap til at rusdebattanten hadde blitt gravid.

På tidspunktet for vedtaket om tvangstesting, var det ingen konkrete mistanker om rus. Testen viste seg å være negativ, og kommunen trakk deretter saken.

Kripos bekrefter til VG at kontrollarbeidet opprettes som en følge av denne saken.

– Mediedekningen kan imidlertid etterlate inntrykk av at det er svakheter på dette området. Kripos vil derfor, etter anmodning fra Politidirektoratet, se på etterlevelsen i politidistriktene og andre enheter i politiet som lagrer informasjon i kriminaletterretningsregisteret, heter det i pressemeldingen.

Nedberg forteller at kontrollarbeidet vil bli omfattende, og at målet er å ferdigstille det innen året er omme.

– Vi må bruke litt tid på å rigge dette arbeidet, slik at tiltaket treffer godt og får en ønsket effekt for fremtiden, sier hun.

Det ble tidligere denne uken kjent at saken er oversendt til Spesialenheten for politisaker for etterforskning.