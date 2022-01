MÅ AGERE: Mímir Kristjánsson mener regjeringen må senke strømprisene for å sikre et rettferdig lønnsoppgjør.

Mímir Kristjánsson om lønnsoppgjøret: − Regjeringen kan ikke lukke øyne og ører

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson reagerer på at arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) ikke vil blande seg inn i lønnsoppgjøret. Kristjánsson mener regjeringen må ta ansvar i en ekstraordinær situasjon.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Søndag skrev VG at leder i Fellesforbundet Jørn Eggum truer med økte lønnskrav hvis ikke regjeringen gir mer i strømstøtte.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) svarte på vegne av regjeringen at det ikke var aktuelt å blande seg i lønnsoppgjøret.

– Regjeringen kan og skal ikke blande seg inn i lønnsoppgjøret. Det ligger mellom partene i arbeidslivet, sa hun.

Uttalelsen til Tajik får Mímir Kristjánsson til å reagere.

– Den passive holdningen Hadia her legger for dagen, den holder ikke i år. Regjeringen kan ikke lukke øyne og ører og late som dette ikke angår dem. Grunnen til at folk må ha så store lønnsøkninger er at staten håver inn penger fra folk på strømkrisen, sier han.

Mener noe må skje

Kristjánsson mener regjeringen ikke har noe annet valg enn å agere.

– Strømkrisen er politisk krise skapt av politikerne. Enten så må folk bli fattige eller bedriftene gå under eller staten ikke bli så rik, sier han.

– Pengene er i statskassen, ikke i bedriftskassen. Det er derfor vanskelig å se for seg at bedriftene har råd til å sikre så store lønnsøkninger alene uten at regjeringen foretar seg noe, legger han til.

I lønnsoppgjøret i fjor vår, ble det lagt til grunn at prisene ville stige med 2,8 prosent. Oppgjøret endte med en ramme på 2,7 prosent, altså at lønningene skulle stige omtrent like mye som prisene.

– Maktesløse

Men så eksploderte energiprisene, ikke minst strømprisen, som gjorde at samlet prisvekst i 2021 kan ende på 3,5 prosent, som gir en lønnsnedgang på 0,8 prosent.

– Hvis vi ikke går inn å smører lønnsoppgjøret vil ikke folk og bedriftene komme til enighet. For bedrifter sitter ikke med penger nå til å gi de lønnsøkningene folk trenger. Høye strømpriser forplanter seg i samfunnet generelt, sier Kristjánsson.

– Alle må øke prisene på varer nå og jeg vet om mange bedrifter som sliter med utgifter på grunn av de høye strømprisene. De er derfor maktesløse til å innfri de kravene som må komme i lønnsoppgjøret om ikke strømprisen kommer under kontroll, slår Rødt-politikeren fast.

Mener kjøpekraften må sikres

I Norge er det lang tradisjon for at det er bedrifter i konkurranseutsatt industri som setter rammene for de øvrige lønnsoppgjørene, den såkalte frontfagsmodellen.

– Jeg mener ikke at regjeringen skal legge seg borti forhandlingene om hvem som skal få hva eller diktere lønnen, men de må gå inn å sikre folks kjøpekraft i møte med strømkrisen. Det er allerede mye å ta igjen for folks lommebøker etter nedgangen i fjor, sier Kristjánsson.

– Reallønnsnedgang over tid er det største faresignalet for samfunnet. Hvis folk bare blir fattigere og fattigere blir det vanskelig å holde på en samfunnsstruktur, spesielt når statskassen er rik.

Info Her er en oversikt over de viktigste: Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. Disse forhandlingene er mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Vis mer

Ønsker makspris på strøm

Eggum sa lørdag til VG at han har sagt til statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen reelt må dekke 80 prosent av kostnadene over 70 øre kilowattime, inkludert moms og nettleie gjennom vintermånedene.

Mímir Kristjánsson støtter Eggum i at det må bli fastpris på strøm.

– Vi i Rødt mener vi må få en makspris på strøm. Eventuelt må vi få økte kompensasjoner, også til bedriftene. De kompensasjonene regjeringen har gitt nå har gått til folket og ikke bedriftene, men det er ikke nok til at det merkes i folks lommebøker og bedriftene får ingenting.

– Selv om det settes inn noe kompensasjon vil man fortsatt få store regninger for desember. Da kan vi ikke glemme det kommende lønnsoppgjøret. Dette er en ekstraordinær situasjon skapt av staten og da må staten ordne opp. Det er også det jeg opplever at Eggum ber om, sier han.

Avviser kritikk

Hadja Tajik har fått mulighet til å svare på kritikken fra Kristjánsson og sier hans forslag er uaktuelle.

– Regjeringen kan og skal ikke blande seg inn i lønnsoppgjøret. Det ligger mellom partene i arbeidslivet. Kristjánsson snakker her enten mot bedre vitende, eller så tar han til orde for å ta fra partene i arbeidslivet makt. Det er uaktuelt for denne regjeringen, sier hun.

Tajik avviser også at kompensasjonene regjeringen har kommet med ikke har hatt betydning for folk.

– På rekordtid har regjeringen fått på plass strømtiltak med en prislapp på godt over ti milliarder kroner, blant annet en stønadsordning til husholdninger, økt bostøtte og foreslått en ekstraordinær støtte til studenter med høy strømregning. Også i fortsettelsen kommer olje- og energiministeren, sammen med resten av regjeringen, til å følge situasjonen tett og vurdere flere tiltak, sier hun.