Sykepleier fikk ni negative hurtigtester – PCR-prøven var positiv

Sykepleier Marie Gjerdseth fikk ni negative hurtigtester, før hun testet positivt: – Jeg tror de fleste ønsker et testsystem de kan stole på.

– Jeg synes det er skremmende, sier Marie Gjerdseth til VG.

Hun jobber som sykepleier ved St. Olavs hospital i Trondheim, og var derfor rask med å ta en selvtest da samboeren hennes testet positivt for corona. I tråd med reglene, fortsatte hun å dra på jobb som vanlig, så lenge hurtigtestene viste negativt resultat.

I dag er nemlig reglene slik at du er unntatt karantene ved smitte i husstanden, dersom du har tre doser med coronavaksinen, og tester deg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test.

Fra natt til onsdag, erstattes også smittekarantene med daglig testing for alle nærkontakter.

– Samboeren min testet positivt mandagen, og jeg tok hurtigtest hver dag frem til søndag.

Alle testene viste én strek.

Før hun dro på jobb på mandagen, tok Marie sin niende hurtigtest. Også denne var negativ. Men senere på dagen, begynte hun å merke symptomer.

– Jeg begynte å få litt vondt i halsen, og ga beskjed til lederen min. Jeg ble sendt for å ta en PCR-test, og den ble positiv, sier hun.

– Jeg tror nok de fleste ønsker et testsystem de kan stole på.

Ikke like følsomme

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, skriver i en e-post til VG at hurtigtestene er godt egnet til å fange opp smitte i den mest smitteførende perioden, men ikke like følsomme som PCR-tester.

– Derfor anbefales fortsatt PCR-prøver til diagnostikk i sykehus og i en del andre sammenhenger, skriver han og legger til,

– Det er opp til sykehusene å velge testmetode for eget personell, men av kapasitetshensyn og etter råd fra FHI har man så langt valgt "hurtigtester" for personell som skal testes regelmessig.

Ifølge Nakstad, vil smitterisikoen øke noe når hurtigtestene erstatter karantenetiden. Muligheten for å teste seg selv, er likevel innført for å begrense de negative konsekvensene av karantene.

– Det er likevel fullt mulig for sykehusene å bruke PCR-tester til helsepersonell som har ekstra høy smitterisiko, for eksempel hvis man bor sammen med smittede personer, og det er noe vi skal følge opp videre nå som presset på laboratorienes PCR-analyser minker fordi færre trenger bekreftende PCR-prøver, skriver han.

OPP TIL SYKEHUSENE: Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, er det opp til sykehusene om de vil bruke hurtigtester eller PCR-tester blant personell.

– Et godt råd

Marie sier hun forstår at myndighetene lemper på karantenereglene for å åpne samfunnet, men mener det burde være egne regler i helsesektoren.

– Jeg synes det burde vært anbefalt at man tar PCR-test istedenfor hurtigtest. Det er enklere å hente ut en hurtigtest, så jeg skjønner at folk velger det. Jeg hadde nok valgt annerledes, hvis jeg visste at hurtigtestene ikke var til å stole på.

Det er kanskje ikke så dumt, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Jeg er enig i at det vil være et godt råd, og det er ingenting i veien for at sykehusene kan gjøre dette når ansatte med tett pasientkontakt har pågående smitteeksponering i husstanden – dersom det er tilstrekkelig analysekapasitet på laboratoriene, skriver Nakstad i en e-post til VG.

Psykisk belastning

Marie forteller at det er skummelt å tenke på at hun kan ha vært smitteførende mens hun var på jobb, selv om hun fulgte alle de smittevernfaglige rådene og reglene.

– Jeg tror ikke de som har skrevet disse reglene, har tenkt gjennom den psykiske belastningen av å måtte gå på jobb, når man har noen som er smittet i husstanden, sier hun.

– Jeg som er sykepleier, jobber med veldig syke folk som absolutt ikke bør få corona.

Nakstad skriver at Helsedirektoratet har forståelse for dette.

– Vi forstår veldig godt denne bekymringen, og det er et viktig moment som vi skal følge opp i vår dialog med FHI, sykehusene og kommunene.

Kan bli feil begge veier

Det har vært stor forvirring rundt coronatestene den siste tiden. Tidligere denne måneden skrev TV 2 om Siril som testet negativt på PCR-test, etter at hun fikk positiv selvtest. Flere har også rapportert om at testen har blitt negativ når den bare har blitt tatt i nesen, men positiv når den i tillegg er tatt i halsen. FHI undersøker dette nå.

– Motsatt vei finnes det flere eksempler på at hurtigtesten er negativ, men PCR-testen positiv, særlig når man er helt i slutten av den smitteførende fasen, skriver Nakstad.