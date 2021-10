Klikk for å aktivere kartet

Kvinne funnet etter leteaksjon ved Hallingskarvet

Både helikopter og droner deltok i søket etter en kvinne som lørdag ettermiddag varslet politiet om at hun hadde gått seg vill. Søndag ble hun funnet i live.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det startet med at hun ringte til oss klokken 16.13. Da sa hun at hun hadde gått seg vill og at hun var alene, sier operasjonsleder Marius Knudsen ved Sør-Øst politidistrikt til VG.

Kvinnen, som er i 30-årene, opplyste til politiet at hun hadde veldig lite strøm igjen på telefonen.

– Det ble sendt opp frivillige mannskaper for å hente henne, men hun var ikke der da de kom frem, forteller Knudsen.

Politiet og frivillige fortsatte søket gjennom natten, men under krevende værforhold. Søndag morgen ble søket intensivert. Både helikopter og droner ble satt inn i letingen.

Klokken 10.10 søndag morgen kunne politiet meddele at kvinnen er kommet til rette.

– Hun har gått til et hus, hvor hun banket på. De som bor der ringte oss nå nettopp og fortalte om det, sier operasjonsleder Marius Knudsen ved Sør-Øst politidistrikt til VG i 10.15-tiden søndag.

– Hun er kald og har behov for å bli ivaretatt av helsevesenet, legger han til.