ILLUSTRASJONSFOTO: Drammen nattestid.

Steinkastende tenåring traff åtte biler – kan ikke straffes

Åtte biler ble truffet av stein som en ung jente kastet i Drammen. Den samme jenta er mistenkt for lignende episoder tidligere, men kan ikke straffes.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen bekrefter overfor Drammens Tidende at åtte biler ble truffet av stein kastet fra brua over E18 på Brakerøya. Flere fikk ruter knust.

Han bekrefter også at det er en mistenkt i saken, og at det er den samme personen som har vært mistenkt for lignende forhold tidligere.

Den 24. januar ble tre biler truffet av større steiner, og en kvinne havnet på sykehus. 20. februar fikk politiet meldinger om at noen kastet snøballer på E18, og 1. august hadde en bil fått frontruta knust etter at det ble kastet stein fra den samme brua som tidligere.

Av hensyn til barnet og barnets alder, sier politiadvokaten at det er lite han kan si om saken.

– Men jeg har forståelse for at pressen og allmennheten har et stort informasjonsbehov. Det er alvorlige handlinger som kan medføre store materielle skader og personskader, sier han.

Rindal Fredriksen sier den mistenkte, som er under 15 år, blir fulgt opp av politiets forebyggende avdeling. Dette er hun også blitt tidligere, uten at kastingen har stanset. Politiadvokaten vil ikke si om de vurderer andre tiltak.

– Jeg kan ikke kommentere det nærmere. Barnets alder gjør dette til en vanskelig sak, sier han.