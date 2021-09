ØKS: Politiet sikret en øks ved åstedet fredag.

Politiet har pågrepet mann for drapet i Asker

Politiet har pågrepet en mann i 40-årene som er siktet for drapet i Asker kommune fredag.

Han ble pågrepet i Oslo rundt klokken 15 i dag, og sitter nå i sentralarresten ved politihuset i Oslo.

Den drapssiktede er en mann i 40-årene med litauisk statsborgerskap.

Det var fredag ettermiddag at en mann ble drept utenfor en pizzarestaurant i Åros i Asker kommune. Politiet har siden jaktet på mannen med store styrker, og han ble også internasjonalt etterlyst.

Lørdag formiddag opplyste Oslo-politiet at de hadde siktet en person for drap, men de hadde på daværende tidspunkt ikke pågrepet mannen for drapet.

– Vi går ikke ut med hvor i Oslo han ble pågrepet, det er for tidlig. Vi fant ham på bakgrunn av omfattende etterforskning, sier leder for drapsseksjonen i Oslo, Anne Alræk Solem, til VG.

Hun sier at pågripelsen skal ha gått rolig for seg.

Skal ha vært i slåsskamp

Det var rundt klokken 12.30 fredag at politiet fikk melding om at en person hadde blitt knivstukket i Åros. Det straks iverksatt livreddende førstehjelp på fornærmede etter hendelsen, men livet sto ikke til å redde. Klokken 13.33 meldte de at fornærmede er død.

Den siktede og den fornærmede i saken skal ha vært i en slåsskamp, som altså endte med dødelig utfall.

– Det er for tidlig å si noe om motiv og foranledningen her, så det får vi komme tilbake til senere, opplyste Solem til VG lørdag formiddag.

Solem sier at politiet ønsker å avhøre den pågrepne mannen i løpet av lørdagskvelden, men at det foreløpig ikke gjort en konkret avtale om avhør.

– Det vil være viktig for politiet å få høre hva siktede forklarer om sin versjon av hendelsen, sier hun.

Mannen har fått oppnevnt advokat Johnny Veum som forsvarer, og han forteller til VG at han ikke kan kommentere saken nå, men at mannen skal i avhøre i løpet av kvelden.

Avdøde ikke identifisert

Solem sier til VG at de fremdeles ikke har klart å få en sikker identitet på den avdøde mannen, og at de heller ikke har fått tak i det som antas å være mannens pårørende.

– Politiet jobber med å komme i kontakt med pårørende for å gi dem varsel, opplyser politiet.

Politiet sikret også en øks på stedet. Solem ønsker ikke å kommentere funnet ytterligere av hensyn til etterforskningen.