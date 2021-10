Studenter har fortsatt digital undervisning Mange studenter har fortsatt digital undervisning selv om landet er gjenåpnet. Tuva Fossen (24) skulle ønske hun slapp det. Josefine Ytre-Eide Bjaarstad Av Publisert 01. oktober, kl. 08:44 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Jeg er veldig for fysisk undervisning, da jeg lærer mer av det. Derfor ser jeg frem til en normal studietid, sier 24-åringen. Hun studerer ved OsloMet, og forteller at hun har digital undervisning omtrent halvparten av tiden.

Fossen trekker frem flere ulemper ved den skjermbaserte undervisningen: Vanskelig å holde konsentrasjonen oppe Mindre fleksibilitet til å kommentere undervisningen underveis Monolog fremfor samtale mellom lærer og studenter Ensformig

Samtidig legger hun til at det ikke er forelesernes skyld at den digitale undervisningen er mer monotone. – Jeg skjønner at det kan være vanskelig for dem å gjøre Zoom-undervisning interessant, og det er synd at lærerne ikke alltid får den responsen de fortjener. Det kan skyldes zoom-undervisningen som konsept, og ikke lærerne.

OsloMet sier at hvor mye fysisk undervisning studentene har ut høstsemesteret varierer fra utdanning til utdanning. – De som er ansvarlige for undervisningen bestemmer i stor grad hvordan den skal foregå i høstsemesteret. De kjenner sine utdanninger best, sier fungerende prorektor for utdanning, Silje Bringsrud Fekjær.

Fekjær forteller at universitetet jobber for å tilby mer fysisk undervisning utover i høstsemesteret. Sveip videre for å lese hvordan fordelingen mellom digital og fysisk undervisning er på landets universiteter og høgskoler denne høsten.

Slik blir den fordelingen mellom digital og fysisk undervisning ved landets universiteter denne høsten.

OSLOMET: Har en blanding av fysisk og digital undervisning.

Universitetet i Tromsø (UiT)

Blanding av digital og fysisk undervisning

– Det vil gjennomføres en del digital undervisning, til tross for gjenåpningen. Dette skyldes i all hovedsak at det ikke er praktisk mulig å få lagt om all undervisningen fra digital til fysisk på kort tid, skriver seksjonssjef ved UiT, Kjersti Dahle.

Undervisningsplanleggingen er en kabal som planlegges i fire til seks måneder før semesterstart.

– Konkrete hindringer er at rom er opptatt, det er vanskelig å flytte tidspunkt, samt å endre på store grupper. Forutberegnelighet for studentene er også viktig ved endringer i planlagt undervisning, sier Dahle.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

NTNU

Blanding av digital (20 prosent) og fysisk undervisning (80 prosent).

– Timeplanen for høsten 2021 ble lagt ut i fra én-metersregelen. Vi kan ikke legge om timeplanen midt i semesteret, så dette semesteret vil det fortsatt være en blanding mellom digital og fysisk undervisning, sier prorektor for utdanning, Marit Reitan.

Høgskolen i Innlandet, campus Elverum.

Høgskolen i Innlandet (INN)

Stort sett fysisk undervisning

Høgskolen har stort sett hatt fysisk undervisning siden det var mulig å avvike fra enmeterskravet i undervisnings­sammenheng.

– Hvor mange har fortsatt digital undervisning?

– De aller fleste har fysisk undervisning i henhold til studieplan, men vi har også studier som i utgangspunktet er digitale, sier Håkon Boye Bergum.

Universitetet i Agder.

UiA

Blanding av digital (20 prosent) og fysisk undervisning (80 prosent).

På UiA er det fortsatt ren digital undervisning i rundt 20 prosent av emnene. I de resterende 80 prosentene er det enten fysisk eller valgfritt. opplyser universitetet. Det vil si at fysiske forelesninger streames.

– Vil det si at noen studieretninger kun har digital undervisning fortsatt?

– Timeplanen er lagt ut fra at alle studieprogrammer skal ha fysisk undervisning, så det vil ikke være noen i den gruppen du skisserer, sier kommunikasjonsdirektør Øivind Eskedal til VG.

Høyskolen Kristiania

Stort sett fysisk undervisning

– Vi planla høstsemesteret ut i fra signalene vi fikk om åpning til høsten. Vi har klart å gå tilbake til fysisk undervisning i alle emner som normalt gjennomføres fysisk, sier prorektor for utdanning, Sander Sværi.

Han forteller også at mange av deres undervisere har valgt å strømme undervisningen sin som et ekstra tilbud.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo (UiO)

Blanding av digital og fysisk undervisning.

– Universitetet i Oslo har i dag stor grad av fysisk undervisning, ettersom 1-meteren ble fjernet for undervisning i august, opplyser kommunikasjonsavdelingen ved UiO til VG.

De forteller at utfordringen er at det handler om mange kurs, studenter og grupper, så det vil ikke være mulig å snu alt opp ned på dagen.

Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet.

Universitetet i Bergen (UiB)

Blanding av digital og fysisk undervisning.

VG fikk ikke kontakt med UiB. De har tidligere sagt til Aftenposten at de er nødt til å ha noe digital undervisning.