HURDALSSJØEN: Ved innsjøen Hurdalssjøens bredd ligger hotellet hvor det nå forhandles om det som kan munne ut i Hurdal-plattformen.

Sp-ordfører: Navnet må bli Hurdal-erklæringen

HURDAL (VG) Regjeringsforhandlingene må bli til Hurdal-plattformen og Hurdal-erklæringen. Det krever Sp-ordføreren i Hurdal.

Mange minnes Granavolden-plattformen til den avtroppende Solberg-regjeringen.

Kanskje ikke like mange husker Jeløya-erklæringen, Soria Moria-erklæringen, Sem-erklæringen eller Lysebu-erklæringen?

Uansett er erklæringene eller plattformene historiske navn på ulike regjeringers viktige politiske dokumenter. Der protokolleres det hva forhandlerne enes om – og i hvilken politisk retning de vil føre landet.

Regjeringserklæringene har som regel fått navn etter hotellet hvor forhandlingene har pågått, eller eventuelt det helt lokale stedsnavnet – som i Jeløya-erklæringen.

SP-ORDFØRER: Paul Johan Moltzau er i likhet med Trygve Slagsvold Vedum «made in Hurdal». Senterparti-ordføreren er ekte «huddaling».

Selv om de pågående regjeringsforhandlingene foregår på Hurdalsjøen Hotell og Spa, mener Hurdal-ordfører og hurdaling Paul Johan Moltzau (Sp) at en sannsynlig regjeringsplattform og -erklæring må få navn etter kommunen hvor forhandlingene foregår.

– Det er viktig fordi navnet på en slik regjeringsplattform er noe som ofte biter seg fast i folks bevissthet. Jeg har tro på at et navn som Hurdal-erklæringen er bra for Hurdal, sier Hurdal-patriot og ordfører Moltzau til VG.

Han er stolt av at hans egen partileder Trygve Slagsvold Vedum pekte på hotellet ved Hurdalssjøen når det skulle plukkes ut et arnested for en ny regjeringserklæring.

Hurdal-ordføreren synes det bare var en bonus at Ap-leder Jonas Gahr Støre også avslørte at Trygve Slagsvold Vedum er «made in Hurdal» – av to foreldre som hadde lærerjobber på hver sin skole i den lille kommunen.

– En viss prosentandel av Trygve er «huddøling», ja. Men det viktigste ved valget av sted for forhandlingene var nok den idylliske beliggenheten med en rolig signatur innen en times kjøring fra Oslo, tror ordføreren.

Han er fremste folkevalgte i en kommune med knappe 3000 innbyggere. Ordføreren gleder seg oppriktig til regjeringsskiftet der han ser det som selvsagt at Senterpartiet er en del av det.

– Da slipper vi lengre å være engstelige for å bli tvangssammenslått. Jeg har også en forventning til at vi kan se en ende på Viken, og gjenopprette Akershus, sier Moltzau.

HURDAL-KAMERATENE: Fra Ap på venstre side: partisekretær Kjersti Stenseng, partileder Jonas Gahr Støre og nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran. Fra Sp på høyre side: parlamentarisk leder Marit Arnstad, partileder Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

Det har ikke lyktes VG å få ut av forhandlerne hva de vil kalle regjeringserklæringen eller den politiske plattformen de forhandler om.

Årsaken er mest sannsynlig at de ennå ikke er klare til å fortelle at det blir en regjeringsplattform eller -erklæring.

STØTTER HURDAL-ERKLÆRING: Språkprofessor Sylfest Lomheim.

Men språkprofessor og mangeårig Ap-politiker Sylfest Lomheim, er krystallklar:

– Jeg støtter ordføreren i Hurdal ett hundre prosent i at det politiske dokumentet som kommer ut fra forhandlingene må få navnet Hurdal-plattformen og Hurdal-erklæringen. Med bindestrek, understreker Lomheim til VG.

