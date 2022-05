UTLEIERE: Igor Draskovic (daglig leder), Marek Krysiak og Rodrigo Flores eier Redbuss AS, som står bak Russebussmarked. Bildet er tatt av Finansavisen i 2019.

Russeselskap siktet - etterforskes for forfalskning

Politiet har tatt beslag i en buss og har sikret en halv million kroner hos selskapet som står bak Russebussmarked.

Av Ivar Brandvol

Politiadvokat Maiken Brovold bekrefter at selskapet Redbuss AS, som står bak selskapet Russebussmarked, er siktet og etterforskes av politiet.

– Saken er under etterforskning. Vi ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Maiken Brovold i Oslo politidistrikt til VG.

Bedriften er trolig den største innen utleie av russebusser i Norge.

Politiet mistenker at selskapet, eller noen de samarbeidet med, forledet kunder til å leie en Volvo-buss med forfalsket understellsnummer.

Dersom forfalskingen hadde blitt avdekket i leieperioden, ville bussen blitt avskiltet. Den ville vært ulovlig å kjøre med, skriver Oslo tingrett i en kjennelse fra slutten av april.

Redbuss AS eier og driver Russebussmarked. Politiet tok ut siktelse i i januar, og retten har nå bestemt at politiet fortsatt kan ta beslag i buss og heftelse på inntil 511.376 kroner.

– Redbuss er av den oppfatning at de ikke har opptrådt i strid med regelverket og er uenig i siktelsen. Kjennelsen fra Oslo tingrett tar ikke stilling til spørsmålet om straffansvar. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver forsvarer Elias Christensen i en SMS til VG.

Selskapet leier i år ut omlag 30 russebusser, i tillegg til at de har solgt varer og tjenester til enda flere. Det gjør dem til den antatt største aktøren i Norge.

I kjennelsen fra Oslo tingrett fremgår det at politiet har tatt beslag i bussen og at de har tatt heftelse i over en halv million kroner. Det betyr at politiet låser verdier for å sikre pengene, hvis firmaet senere blir ilagt bøter.

Retten viser til omfattende transaksjoner i selskapet, også til utlandet. I tillegg viser retten til at daglig leder har forklart seg om behovet for likviditet i den daglige driften, samt økonomiske problemer.

Bussen var leid ut

I kjennelsen opplyses det at daglig leder i Redbuss har forklart at de har vært eiere av både bussen som ble leid ut, samt en buss med likelydende rammenummer.

Denne bussen skal Redbuss ha forklart at de solgte for vrakpant, men dette mener retten ikke stemmer og viser til en rapport fra Statens Vegvesen.

VG skrev i forrige uke at Russebussmarked har betalt russ inntil 100 000 kroner for å slette kritikk av dem på Instragram.

