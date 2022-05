VÅRONN PÅ JORDET: Dave Eggum (33) er i full gang med å gjøre klart for årets vekstsesong.

Kornbonden sliter med økte kostnader: − Regjeringen har forstått alvoret

VORMSUND (VG) Kornbonde Dave Eggum (33) er glad han kjøpte kunstgjødselen sin i fjor høst. Det sparte han over 600.000 kroner på.

– Det er helt vanvittig hvordan prisene har skutt i været, sier 33-åringen til VG.

I september kostet de 95 tonnene med kunstgjødsel 379.140 kroner. Da Eggum sjekket prisene tirsdag denne uken, ville samme mengde hatt en prislapp på 990.290 kroner.

– Vi er inne i en være eller ikke være-situasjon for norsk landbruk, slår den unge bonden fra Nes på Romerike fast.

Han overtok Eggum Gård i 2012, da faren Erik ga seg med svinekjøttproduksjon etter mange år med overproduksjon og dårlig lønnsomhet.

I dag driver han kornproduksjon på 1500 dekar, både på egen jord og en gård han forpakter.

KOSTBART LAGER: Dave Eggum (33) betrakter haugen med kunstgjødselsekker som han kjøpte i fjor høst.

Som mange andre bønder har Eggum ventet i spenning på statens tilbud i årets jordbruksoppgjør, som ble lagt frem torsdag.

Bøndenes krav var på 11,5 milliarder kroner, Støre-regjeringens tilbud 10,15 milliarder kroner.

– Dette viser at regjeringen har forstått alvoret, og det er jeg veldig lettet over. Jeg synes dette er et godt tilbud, som gir rom for å gå i forhandlinger.

Han sier at det likevel er en lang vei å gå for å sikre økt lønnsomhet, og tette inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet.

– Med tilbudet som er lagt frem har vi fått et pusterom. Det sikrer at vi kan klare oss litt til, til tross for galopperende kostnader.

TØRT I JORDA: Lite nedbør og sen teleløsning noen steder er en utfordring foran årets vekstsesong, sier Dave Eggum.

Det er ikke bare kunstgjødselprisene som er blitt en utfordring for Eggum og andre bønder. Også innsatsfaktorer som diesel, strøm og transportkostnader har gått i været.

For Eggum betyr det at sårt tiltrengte investeringer må settes på vent.

– Prisene på maskiner har doblet seg på ti år. Jeg trenger å bygge et tørkeanlegg, men det vil koste rundt 10 millioner kroner. Det er ikke realistisk i dag, da må lønnsomheten opp.

LETTET: Dave Eggum (33) sier han ble lettet da staten la frem tilbudet i årets jordbruksoppgjør torsdag.

Eggum Gård ligger vakkert til på en høyde i Vormsund i Nes kommune, kjent som landets største kornkommune.

Her har det vært drevet jordbruk siden 800-tallet. Eggums familie har blodsbånd tilbake til rundt 1650. Våningshuset på gården ble bygget i 1752.

Han vedgår at han er usikker på fremtiden.

– Det er en utfordrende situasjon. Men jeg synes jo at jeg har verdens beste jobb, jeg er veldig glad i arbeidshverdagen min. Men nå er det stor usikkerhet. Det er noe jeg jeg tenker på fra jeg står opp til jeg legger meg.

BEHOV FOR Å INVESTERE: Tørkeanlegg for korn står øverst på ønskelista til Dave Eggum. Det har en prislapp på ti millioner kroner.

33-åringen sier han ikke har klare svar på hva som må gjøres for å øke lønnsomheten i norsk landbruk.

Men han er klar på at politikerne må sørge for at Norge får en høyere grad av selvforsyning av mat.

– Det er viktig å stimulere til økt matproduksjon. Verden står i en utfordrende situasjon når det gjelder mattilgang, det må alle være enige i.

KORNKOMMUNEN: Eggum Gård ligger i Nes kommune på Romerike, kjent som Norges største kornkommune.

I Norge er bare tre prosent av landarealet dyrket mark. En prosent brukes til kornproduksjon.

– Vi har veldig lite arealressurser sammenlignet med andre land. Men potensialet er mye større enn vi har klart å ta ut, og krigen i Ukraina har snudd opp ned på alt. Ingen krig i moderne tid har preget oss så mye som krigen i Ukraina.

Eggum mener staten må kompensere for de voldsomme utgiftsøkningene til gjødsel og energi, men at pengeoverføringer fra staten ikke er noen løsning på lang sikt.

– Tilskudd i seg selv stimulerer ikke til økt matproduksjon. Vi må produsere mer, og forbrukerne må betale det det koster å produsere maten.

FAR OG SØNN: Dave Eggum (33) tok over gården etter faren Erik i 2012.

Eggum tror den urolige verdenssituasjonen har økt forståelsen for at vi må gjøre oss mindre avhengige av matimport.

– Norsk mat vil bli mer verdt. Den vil bli dyrere, på grunn av høyere priser på innsatsfaktorene som må til. I Norge bruker vi en relativt lite andel av inntekten vår på mat, sammenlignet med andre land. I fremtiden må vi bruke mer penger på mat.

På Romerike har det kun kommet 50 millimeter nedbør siden jul. Jorda er uvanlig tørr, og Eggum frykter en ny tørkeperiode, lik den som ødela store avlinger i 2018.

– Vi har alltid sagt at vi kan styre over 30-40 prosent. Resten bestemmes av været. Nedbør og temperatur, sier far Erik Eggum.

STORE AREALER: Da VG var på besøk var Dave Eggum (33) i full gang med sprøyting.

Kommunikasjonsrådgiver Sigbjørn Vedeld i Felleskjøpet Agri sier til VG at prisen på de vanligste gjødselproduktene til potet-, gras- og kornproduksjon er mellom to og tre ganger høyere enn for 12 måneder siden, avhengig av sammensetningen.

Ifølge Vedeld ble to tredjedeler av gjødselen til kommende vekstsesong kjøpt inn før nyttår, før den største kostnadsøkningen.

Norges Bondelag opplyste til NTB i slutten av april at de hadde fått meldinger om at enkelte bønder bruker mindre gjødsel i år enn tidligere.

Dave Eggum sier han ikke ville gjødslet fullt, om han ikke hadde hadde handlet inn de 95 tonnene med kunstgjødsel i fjor.

– Det er vanskelig å satse så mye, når man ikke vet hva man får igjen til høsten.

– Hva ville skjedd om du hadde droppet å gjødsle foran en vekstsesong?

– Det første året ville avlingen bli redusert med 50 prosent. Det andre året hadde avlingen blitt veldig liten. Og jorda hadde fått mindre reserver av næringsstoffer.

– Hva tenker om at noen reduserer gjødslingen eller kanskje lar være?

– Det har jeg full forståelse for. Vi lever av rene kroner. Når prisene tredobles, kan resultatet bli at man driver til konkurs. Vet du at du tjener en halv million, og må handle for en million, så vet du at det går den gale veien.

GRØNT: Økt matproduksjon og større grad av selvforsyning er en viktig oppgave for politikerne, mener kornbonden Dave Eggum (33).

Eggum sier han forstår at noen velger å gi opp.

– Bøndene har hatt en inntektsutvikling. Men kostnadsøkningen har tatt igjen inntektsøkningen, og vel så det.

Eggum hadde full jobb som tømmerbilsjåfør helt til 2017. I dag driver han litt anleggsmaskinarbeid for andre, og kjører såmaskin på leiebasis, i tillegg til gårdsdriften.

I fjor tok han ut rundt 300.000 kroner i lønn. Kona Kajsa er i full jobb, og samlet har familien en årsinntekt det er mulig å leve av.

– Jeg kunne lett fått en jobb med dobbelt så høy lønn. Men det er dette jeg vil drive med. Håpet mitt er at det vil bli mulig å drive videre med redusert bekymring.

LANGE TRADISJONER: Her har Eggum-slekten drevet går siden 1650. Våningshuset på gården er bygget i 1752.

33-åringen håper han og sønnen på snart to år en dag kan jobbe sammen på gården.

– Hvis han viser interesse og vil drive sammen med meg, ville ingenting gledet meg mer. Jeg ser for meg det bildet, av oss to sammen ute på jordene her.

Foreløpig tegner det bra, sier han.

– Det tredje ordet sønnen min lærte seg, var «taktor».