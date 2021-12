VILLE BREMSE: Den nye stortingspresidenten Masud Gharahkhani (Ap) bekrefter at fastsettelsen av stortingsrepresentantenes godtgjørelse blir utsatt til 2022.

Stortinget utsetter avklaring om egen millionlønn

Etter planen skulle politikerne på Stortinget før jul bestemme seg for om deres egen lønn skulle passere millionen. Men uenighet mellom partiene gjør at «lønnsoppgjøret» blir utsatt.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Enkelte partier ville ha litt mer tid, og ba om at vi i Presidentskapet skal ta saken opp igjen i januar, sier stortingspresidenten, Masud Gharahkhani (Ap), til VG torsdag ettermiddag.

Han har tidligere lagt fram et forslag på vegne av Ap om at dagens godtgjørelse til stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene skal fryses inntil videre. Men dette forslaget har så langt ikke samlet flertall i Stortinget.

VG har fått bekreftet at det var Høyres, Sps og Frps medlemmer i Presidentskapet som ønsket denne utsettelsen. De tre partiene danner sammen flertall i Stortinget.

– Det er flere ting som gjør at vi vil vurdere dette grundigere: Om vi skal gjøre noe nå, eller om vi skal vente til neste lønnsoppgjør til våren, sier Svein Harberg (H), Stortingets første visepresident.

I utakt med lønnsoppgjør

Politikerlønningene (som altså kalles godtgjørelse, og ikke lønn, fordi stortingsrepresentantene ikke er ansatte) sto på stedet hvil i 2020 på grunn av pandemi og økonomisk usikre tider.

– Vi er dessuten i utakt med lønnsoppgjørene som vi skal følge, og som skjer på våren, legger Harberg til.

– Ble det for krevende å vedta en økning i Stortinget nå, etter all støyen om ordningene i høst?

– Vi må prøve å løsrive denne saken fra det. Men vi skal gjøre en selvstendig vurdering av vår godtgjørelse. Det er vanskelig å si at når det er tøffe tider i samfunnet så skal akkurat stortingsrepresentanter og politikere ikke få justert. Nå skal vi overlate til partiene å ta den totale vurderingen, sier Harberg.

Frys i fjor

Siden 1. mai 2019 har stortingsrepresentantene mottatt 987 997 kroner i årlig fast godtgjørelse. Stortingspresidenten og statsministeren mottar 1 735 682 kroner i året, mens en statsråd får 1 410 073 kroner.

– Jeg har orientert presidentskapet om Aps holdning: At vi venter med lønnsjustering fram til utvalget som skal vurdere alle ordninger her på Stortinget er ferdig. Vi vil også se an arbeidet som er i gang med å se på hele lederlønnsdannelsen i staten, sier Gharahkhani til VG.

– For oss handler det om å rydde opp på Stortinget for å gjenvinne tillit, legger stortingspresidenten til.

– Blir saken utsatt fordi det ikke er flertall for ditt forslag?

– Det er mest ryddig at jeg svarer for Aps holdning, og at de andre partiene gir uttrykk for sitt syn, sier han.

Passerer en million

Stortingets godtgjøringsutvalg sendte sitt årlige forslag til Stortinget i november. De foreslo at godtgjørelsen ble justert med 1,7 prosent for 2020, og deretter 2,7 prosent for 2021.

Forslaget ville innebære at godtgjørelsen til stortingsrepresentantene ville passere en million kroner i året – 1 032 838 kroner til stortingsrepresentantene, 1 814 454 til statsministeren og stortingspresidenten, og 1 474 056 til øvrige regjeringsmedlemmer.

SV og Rødt har lagt fram forslag om å redusere den årlige godtgjørelsen til de folkevalgte på Stortinget og i regjeringen.