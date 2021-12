SVARER RUSSLAND: Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato tok i går imot Romanias statsminister Nicolae Ciuca i Brussel.

NATO svarer Russland: Tilbyr samtaler – vurderer nye tropper i Øst-Europa

Nato varsler onsdag at alliansen ønsker å møte Russland til samtaler, men vurderer samtidig at man vurderer militære forsterkninger i Bulgaria og Romania.

Av Alf Bjarne Johnsen

Generalsekretær Jens Stoltenberg sa tirsdag at han vil invitere Moskva om å komme til den formelle samarbeidsplattformen, Nato-Russland-rådet, rett over nyttår.

Invitasjonen er et foreløpig svar på to dokumenter som Russland sendte over til Nato og USA i forrige uke, hvor det fremgår at president Putin blant annet krever at all militær Nato-aktivitet opphører i Russlands nærområder, altså i de nye medlemslandene i øst.

– Vi er klare for en dialog med Russland, Men den må også basere seg på Natos bekymring for Russlands gjerninger, sa Stoltenberg.

– Dialogen med Russland må basere seg på respekt for dagens sikkerhetsarkitektur i Europa, alle lands rett til å velge sin egen vei, og Natos rett til å beskytte sine medlemsland. Det vil vi aldri kompromisse på, la Stoltenberg til.

Den største krisen

Seniorforsker Karsten Friis på NUPI, Norsk Utenrikspolitisk institutt, sier at dette er den største sikkerhetspolitiske krisen siden den kalde krigen, og siden Russland annekterte Krim fra Ukraina i 2014.

– Dette er en klassisk maktdemonstrasjon fra Russlands side: Først en betydelig oppbygging av militære styrker mot et land man vil legge press på, deretter krav om forhandlinger for å presse landet til å endre politikk, sier Friis til VG.

– Hvorfor skjer dette nå?

– Dette er noe som har bygget seg opp over lang tid. Russlands ledere føler seg oversett og forbigått. Men det er ingen som liker å bli diktert, med trusselen om krig som bakteppe. Det blir ikke godt mottatt i vestlige land.

Vurderer militær styrking

VG er kjent med interne diskusjoner i forsvarsalliansen, om å forsterke det kollektive forsvaret i de to medlemslandene Bulgaria og Romania. Dette er land som grenser mot Svartehavet på Natos østlige flanke.

Dette kommenterte ikke Stoltenberg direkte. Men han sa at Nato vil svare på russisk styrkeoppbygging adekvat, i den grad det truer medlemslandenes sikkerhet.

En mulig militær opptrapping fra Natos side kan være å plassere fremskutte flernasjonale bataljoner – permanent eller på rotasjon – i Bulgaria og Romania. Det kan være enheter på størrelse med bataljonene som ble utplassert i Estland, Latvia, Litauen og Polen i 2017.

En beslutning om dette kommer neppe før forsvarsministermøtet i Nato i februar 2022.

I KIEV: USAs viseutenriksminister Karen Donfried fikk to dokument-utkast med seg fra Moskva i forrige uke. Her er hun i Kiev mandag 13.desember, med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Tre formater

VG meldte fredag at det er aktuelt å invitere Russland til samtaler i tre formater: Både i Nato Russland rådet der alle 30 medlemsland, gjennom den europeiske organisasjonen for sikkerhet og samarbeid OSSE, og direkte mellom USA og Russland.

USAs viseutenriksminister for Europa, Karen Donfried, bekreftet dette i en telefonkonferanse med europeiske medier tirsdag ettermiddag.

– Vi har registrert Russlands krav. Vi er klare til å diskutere forslagene både direkte. i Nato Russland rådet, og i OSSE, sa Donfried.

– Men det blir ikke samtaler om europeisk sikkerhet uten Europa til stede, presiserte hun.

Donfried la til at USA og Europa nå diskuterer sanksjoner som vil ramme Russlands økonomi og finansielle system hardt, dersom Russland igjen krysser grensen mot Ukraina med militære styrker.

– Russland sprer det falske narrativet om at Ukraina truer Russland, sa hun.

Putin: Vestens skyld

President Vladimir Putin møtte høyere offiserer i Moskva tirsdag. Der beskyldte han vesten for å øke spenningen i Europa, og sa at Europa har feilaktig innkassert seieren gjennom den kalde krigen.

– De må ta skylden for det som skjer nå, sa Putin.

Han la til at han håper på konstruktive samtaler med Washington og Brussel, med utgangspunkt i Russlands ferske krav om sikkerhetsgarantier som ble overlevert Russland og Nato i forrige uke.

– Væpnede konflikter og blod er absolutt ikke noe som vi vil velge, sa Putin.

MØTTE FORSVARET: Russlands president Vladimir Putin snakker med sin forsvarssjef, general Valerij Gerasimov, i Moskva tirsdag.

Umulig å kompromisse

Karsten Friis på NUPI sier at grunnkonflikten, sett fra Moskva, er vedtaket fra 2008 i Nato om at Ukraina og Georgia en gang kan bli medlem i forsvarsalliansen.

– Russland vil tilbake til et europeisk sikkerhetssystem hvor stormaktene har sine innflytelsessfærer hvor de bestemmer. Men det er uaktuelt for Nato-landene, som viser til folkeretten og friheten stater har til selv å velge sin utenrikspolitikk. Denne uenigheten er det krevende, for ikke å si umulig, å kompromisse på, legger han til.

Utenriksministermøte

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tirsdag formiddag deltatt på et digitalt møte mellom utenriksministrene i Norden. I en uttalelse uttrykker de bekymring over Russlands aktiviteter i Ukraina og grupperingen av tropper nær landets grenser, samt dens innvirkning på den generelle sikkerhetssituasjonen.

De nordiske landene uttaler at de følger situasjonen nøye, og at de gir sin fulle støtte til Ukrainas territorielle integritet og suverenitet.