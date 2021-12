Til Elida, Marthe, Hans Jacob og Helene fra farmor og farfar Jorunn og Martin

Har du sendt disse julegavene? Postdetektiv Åse vil høre fra deg

Hjelp Postens juledetektiv med å løse det store pakkemysteriet: – Jeg blir så lei meg, når vi ikke får gavene frem til julaften, sier Åse Lerfald.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Posten trenger VG-lesernes hjelp til å finne Sofie, som oldemor og onkel Henrik har sendt pakke til. Og farmor og farfar, som kan vente seg noe fint fra Kristine og Marius.

Disse forsendelsene er bare to av de siste Lerfald prøver å spore, før julefreden senker seg.

– Vi mangler fremdeles adressat til 16–17 pakker og omkring 80 brevsendinger, forteller Åse Lerfald på lille julaften.

Hun er Postens juledetektiv på 19. året og har funnet mange mottagere i førjulstiden. Men noen mysterier er fremdeles uløst.

DETEKTIV: Åse Lerfald har i 19 år vært Postens juledetektiv.

Felles for dem er gjerne at adressekortet er sporløst forsvunnet. Eller at julegaven har falt ut av en større pakke og bare har til og fra-lappen med fornavn igjen.

– I år er det unormalt få, og det er fantastisk. I fjor hadde vi over 50 pakker så nær jul, jeg tror det gikk over stokk og stein for gud og hvermann, sier Lerfald.

Til Nina og til Daniel fra mamma og Kåre. Til Geir fra Inger og Kåre.

Hun får ikke åpne pakker, men kan kikke i konvolutter for å finne avsender eller mottager.

Alt hun finner av opplysninger, legges ut på hjemmesiden til Postens julepakkeservice.

– Vi får løst himla mye, for mange myser litt på siden vår og sender oss tips, sier Lerfald.

Til farmor og farfar fra Kristine og Marius.

Er skriftspråket utenlandsk, hjelper språkkyndige kolleger på Posten med oversettelse.

Hun har ni forsendelser hos seg på hovedterminalen på Alnabru i Oslo. De andre pakkene befinner seg hos Posten i Bergen, Trondheim, Fauske og Bodø.

– Eskene har ikke skader, men adressekortene er borte. De fester ikke så godt på gaffatape eller maskeringstape. Er bare en enkelt tape slått rundt pakken, kan de sprette opp om de blir klemt på midten. Da kan en av gavene inni falle ut. Det hender også at tapen faller av. Eller at adressene er mangelfulle og skriften uleselig, sier juledetektiven.

Til Sofie fra onkel Henrik, til Sofie fra oldemor, til Sofie fra Sophia Serenity.

Lerfald forteller at posten sorterer to millioner pakker i uken i førjulstiden.

– Med så mange sorteringer er jeg glad så få havner hos meg.

– Hva skjer når dere finner frem til mottagerne?

– Det er det som er morsomt! De blir så glade, spør gjerne hvordan i all verden vi har funnet frem til dem. Andre tar til tårene, for de trodde pakken hadde kommet bort.

– Klarer dere få dem frem til jul?

– Vi prøver så godt vi kan. Jeg har lov til å sende ekspress, og vi leverer på døren. Rekker vi å sende med fly i dag, kjører vi ut i morgen, om mottager ikke bor så langt unna.

Til Mia og Nina fra oss i Bø – to små julegaver i sølvfarget papir.

Lerfald forteller at julegavene som ikke finner sin eier før jul, blir åpnet og lagt inn i systemet til Postens kundeservice.

– Så ringer folk og etterlyser tre sokker og en genser, og de har vi liggende her. Etter et år går de uavhentede pakkene til Frelsesarmeen, forklarer juledetektiven.

Til Torkild og Ida frå tanta.

Hun har hatt oppgaven siden 2002. 7. januar går Åse Lerfald i pensjon, når hun fyller 62 år.

– Da har jeg vært 40 år i Posten. Men nå skal jeg bli mormor. Og så vil jeg ut og reise, sier Lerfald.

Så neste jul tar en annen over som pakkedetektiv.