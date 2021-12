VISIR: Nok en gang denne julen tar intensivsykepleier Cecilie Rolland på seg visiret før hun går inne på covid-kohorten på sykehuset.

Intensivsykepleieren Cecilie beordret på jobb i julen

LOVISENBERG (VG) Hun skulle egentlig hatt fri for å være med familien. Men julen er i stedet tilbrakt på jobb, på intensiven med uvaksinerte covid-pasienter.

Ute ligger det dyp snø i Oslo. Gjennom vinduet på intensivkohorten på Lovisenberg Diakonale Sykehus skimtes det hvite gjennom det frostede glasset. Men temperaturen inne er en helt annen.

Smittefrakker og hetter. Tette munnbind og visir. Det gjør det varmt å jobbe med de to pasientene som ligger der, begge syke med covid-19.

Uvaksinerte

Intensivsykepleieren Cecilie Rolland er omdisponert fra postoperativ avdeling for å jobbe inne i kohorten. Hun går rolig rundt pasienten, sjekker verdiene på skjermene, tørker slim og noterer hvordan det går.

– Det er en spennende pasientgruppe, men det er utrolig frustrerende at de er uvaksinerte, sier hun.

Hun legger til:

– Det oppleves provoserende at de ikke har tatt vaksinen, så blir jeg beordret på jobb i julen. Men vi behandler dem med respekt.

fullskjerm neste SKJERMER: En stor del av jobben som intensivsykepleier er å følge med på pasientens verdier for å evaluere behandlingen. 1 av 6 Foto: Fredrik Solstad / VG

Alle data viser at vaksinerte blir mindre dårlige og har langt lavere sjanse for å havne på intensiven med covid-19.

– Vi betaler konsekvensene for at de har tatt et valg om ikke å ta vaksinen, sier intensivsykepleieren.

Helligdager

Egentlig skulle hun hatt flere fridager denne julen, fordi det vanligvis ikke foregår operasjoner på helligdagene. Det skulle være en tid med familien, særlig de to barna hennes. I stedet ble hun altså flyttet til intensiven og beordret på jobb i julen.

– Min bekymring er hvis det vedvarer som kan folk slutte eller bli sykemeldt, fortsetter hun.

SAMARBEID: Cecilie snakker med sin kollega inne på intensivkohorten. Sammen følger de med på en alvor syk covid-pasient.

Snart kommer nyttårshelgen, med nye helligdager hvor Cecilie er blant dem som kan bli beordret på jobb på ny. Det for å sikre nødvendig helsehjelp til pasientene på intensiven gjennom høytiden.

– Dette er den tredje runden med dette. Det er krevende fordi vi gjør ting vi vanligvis ikke holder på med på postoperativ, sier hun.

Men:

– Vi vil hjelpe til og vi ser at de på intensiven er utrolig slitne. De har tatt oss veldig godt imot.

Intensivkapasitet

Inne i kohorten jobber intensivsykepleierne videre. Det blir gjerne flere timer i smittevernutstyr før de får avløsning. En intensivpasient krever kontinuerlig overvåkning og bistand fra personell som har respiratorkompetanse.

– Det å ikke ta vaksinen får utrolig store konsekvenser for helsevesenet, men også for samfunnet som stenger ned.

JUL: Det er midtvinters ute og hektisk inne i intensivkohorten. Cecilie har tilbrakt mye av høytiden på jobb.

Men hun er likevel klar på at denne bølgen kunne vært håndtert på en annen måte om intensivkapasiteten i norske sykehus hadde vært høynet. Det er den bortimot ikke.

– Dette burde vi klart å håndtere når vi har stått i en pandemi i to år, sier hun.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er blant et fåtall helseforetak som har beordret flere ansatte på jobb for å sikre forsvarlig bemanning. Flere steder har ansatte fått inndratt eller flyttet ferie til neste år.

– Det er de uvaksinerte som gjør at vi må jobbe i julen. Medisinsk overvåkning hadde klart å ta vare på pasientene uten oss om de var vaksinerte, sier hun.