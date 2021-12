OPPRØRTE: Øverst f.v.: Tonje Nedrebø Sele (19), Katrine Valø (21), Karen Thorsen (27), Sarah Baker (30). Nederst f.v.: Eva Sturludottir (18), Kristine Holter (24), Kine Nannestad (29) og Selvi Qerimi (38) har alle merket at mensen har endret seg etter at de tok vaksinen.

Fikk mensen­forstyrrelser etter vaksinen: − Viktig å snakke om

Nesten 4 av 10 unge jenter oppga at de har opplevd å få menstruasjonsforstyrrelser etter at de tok coronavaksinen. Nå ønsker de flere svar.

Publisert: Nå nettopp

21. desember gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut og sa at coronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen.

– Blødningsforstyrrelser er svært vanlig, og allerede før vaksinasjon meldte nesten fire av ti unge kvinner om slike forstyrrelser. Likevel ser vi i denne undersøkelsen at noen flere kvinner fikk forstyrrelser etter første eller andre dose av coronavaksinen, sier prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet.

Hele 37,8 prosent rapporterte minst én forstyrrelse ved menstruasjon etter vaksinasjon.

FHI snakket med kvinner mellom 18 og 30 år for å finne ut av om blødningsforstyrrelser oppstår oftere hos vaksinerte enn hos ikke-vaksinerte kvinner.

Det foreløpige svaret er at flere kvinner blant annet rapporterte om kraftigere blødninger etter å ha tatt vaksinen:

13,6 prosent oppga at de hadde kraftigere blødninger etter første dose

15,3 prosent oppga at de hadde kraftigere blødninger etter andre dose

Kilde: FHI. Artikkelen er foreløpig ikke fagfellevurdert. Det betyr at funnene bør bekreftes i flere studier.

– Det stoppet aldri

VG spurte våre unge lesere som har tatt vaksinen om deres erfaringer med forstyrrelser i menstruasjonen. Vi har snakket med åtte kvinner som forteller om temaet slik de opplever det.

Tonje Nedrebø Sele (19) fikk legemidler for å stoppe blødningene.

– Jeg fikk andre dose i begynnelsen av september, og så begynte jeg å blø i slutten av oktober. Det stoppet aldri, og det var veldig mye mer enn vanligvis, og mye sterkere mensensmerter. Det var veldig vondt, sier frisørstudent Tonje Nedrebø Sele.

Hun forteller at hun opplevde å føle seg tappet for blod, og at allmenntilstanden hennes og ble dårligere.

– Jeg gikk til fastlegen, og ble henvist videre til gynekolog. Jeg fikk Cyklokapron, som stoppet blødningene, men to uker etter begynte jeg å blø igjen.

Hun håper det snart går over.

– Det er veldig, veldig dritt, og veldig dumt. Det er jo ikke sånn det skal være, og jeg føler det er noe feil med meg. Det er jo ikke så veldig god følelse.

Fikk mensen tilbake etter to år

– Etter at jeg fikk andre dose med coronavaksinen fikk jeg mensen tilbake. Jeg har p-stav, så jeg har ikke hatt mensen på to år. Plutselig, etter vaksinen, var det ganske store blødninger i 14 uker, sier lærling Eva Sturludottir.

Eva Sturludottir (18) hadde ikke hatt mensen på to år før vaksinen.

Hun er akkurat ferdig på videregående og er lærling som helsefagarbeider.

– Jeg synes det er skikkelig kjipt, gått utover ganske mye. Til tider har jeg ikke orket noen ting og humøret har vært opp og ned. Jenter bruker så mye penger på bind og tamponger fra før, men nå blir det jo mye dyrere fordi vi blør mer.

FHI anbefaler noen å vente med tredje dose

– Ved kraftige og vedvarende blødninger etter tidligere dose, anbefales det å avvente videre vaksinasjon inntil årsaken er undersøkt eller symptomene har gått over, skriver FHI på sine nettsider.

De har flere råd til kvinner som har opplevd menstruasjons­forstyrrelser etter coronavaksinasjon. Se faktaboks under.

– Er du i tvil om hva du bør gjøre, kontakt fastlegen din, er oppfordringen fra FHI-lege Trogstad.

Hun understreker at disse blødningsforstyrrelsene er forbigående bivirkninger for de aller fleste, og dette bør ikke hindre kvinner i sin alminnelighet i å takke ja til coronavaksinene.

Info FHIs råd til kvinner som har opplevd menstruasjons­forstyrrelser etter coronavaksinasjon: Kvinner med vedvarende blødningsforstyrrelser bør kontakte lege for å utelukke annen behandlingstrengende sykdom.

Ved forbigående menstruasjonsforstyrrelser med normalisert syklus kan neste vaksinedose gis som vanlig.

Ved kraftige og vedvarende blødninger etter tidligere dose, anbefales det å avvente videre vaksinasjon inntil årsaken er undersøkt eller symptomene har gått over.

Ved behandlingstrengende menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon, bør videre vaksinasjon vurderes individuelt i samråd med lege.

I tilfeller hvor kvinner har blødningsforstyrrelser av andre årsaker enn vaksine, kan de motta vaksine mot covid-19. Kilde: FHI Vis mer

Glad for at hun tok vaksinen

– Jeg hadde ikke hatt mensen på to år på grunn av p-stav, men etter vaksinen kom mensen tilbake, med sterkere smerter enn noen gang, sier Katrine Valø (21).

Hun forteller at mensen fortsatt ikke er borte.

– Nå må jeg gå med noe hele tiden, og det er slitsomt. Dette er viktig å snakke om, for det er noe som skjer med mange.

Katrine Valø (21) forteller at hun har sterkere mensensmerter enn tidligere.

Likevel er hun glad for at hun tok vaksine.

– Jeg er for å ta vaksine, og jeg vil ikke la det gå utover meningen min om vaksinen. Jeg er jo glad for at jeg tok den.

Hun håper de får svar på hva som har skjedd snart.

– Jeg håper at det går over, at det gir seg innen et halvår og at det ikke varer i flere år. Vi fikk beskjed om at vi kan utsette tredje dose, og det vil jeg jo på en måte, men det er også litt kjipt. Jeg regner med det er mange som jobber med å finne ut av disse tingene akkurat nå.

Ble sykmeldt

Fulltidsstudent Kristine Holter (24) forteller at hun ikke skjønte at vaksinen kunne være årsaken til forstyrrelsene. Hun har hatt forstyrrelser før også, men etter vaksinen ble hun sykmeldt.

– Tidligere har smertene kommet kanskje et par ganger i måneden, sammen med uregelmessige blødninger. Men etter den første vaksinen så ble det så ille at jeg var sykmeldt i flere uker. Fra at smertene og menstruasjonen kom innimellom, så hadde jeg mensen hver dag i seks uker.

Hun legger til at hun driver med fysisk aktivitet og har store krav til sin egen form.

– Smertene er jo noe jeg har kjent på før og, men etter vaksinen kom de så utrolig mye hyppigere.

Kristine Holter (24) angrer ikke på at hun tok vaksinen selv om det førte til store smerter.

Hun angrer heller ikke på at hun tok vaksinen.

– Jeg angrer ikke på at jeg tok vaksinen, det er veldig viktig, og jeg hadde jo gjort det igjen. Men jeg synes det er frustrerende at man har tatt to doser og at det ikke er nok.

Nå har syklusen normalisert seg igjen, men hun vil vente til fagfolk kommer med konkrete råd for dose tre og mensen­forstyrrelser før hun tar boosterdosen.

Har fått 2379 meldinger om forstyrrelser

Legemiddelverket har fått 2379 meldinger om forstyrrelser, opplyser de.

– Vi har fått mange meldinger om menstruasjons­forstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering. Allerede i juni så vi dette som et signal, og tok det videre med FHI som inkluderte spørsmål om dette i sine befolkningsundersøkelser. Vi er glade for at de første resultatene ​nå er klare, og vi vil ta dette videre med europeiske legemiddelmyndigheter, sier Ingrid Aas, overlege i Legemiddelverket.

Ingrid Aas er overlege i Legemiddelverket.

215 av meldingene om menstruasjonsforstyrrelser er klassifisert som alvorlige.

– Hva klassifiseres som alvorlig i dette tilfellet?

– I de fleste meldingene er det ikke menstruasjonsforstyrrelser, men andre plager som er meldt samtidig, som gjør at meldingen samlet sett klassifiseres som alvorlig. Dersom menstruasjonsforstyrrelser er langvarige og går utover arbeidsevne og andre daglige gjøremål, vil meldingen også ofte klassifiseres som alvorlig, sier overlege Aas til VG.

Mistet mensen

– Jeg er redd for at jeg aldri får mensen igjen og at jeg ikke kan få barn. Eller at det skaper komplikasjoner for at det skal skje. Når mensen forsvinner, og det går måned etter måned, og ingenting skjer, sier Karen Thorsen (27).

Hun er frustrert og rådvill.

– Skal jeg være helt ærlig, så er det veldig frustrerende, jeg går jo rundt og venter og det skjer ingenting. Sånn sett er jeg ganske heldig at jeg ikke fossblør, som andre opplever, eller har ekstreme smerter. Men det å miste mensen er også veldig alvorlig. Jeg ser på det som et tegn på at det er noe galt, legger hun til.

Karen Thorsen (27) er sur og forbannet for bivirkningene hun fikk.

27-åringen forteller at hun har meldt inn bivirkningene til Legemiddelverket.

– Jeg blir lei meg og sur, men mest forbannet egentlig. Hadde jeg visst at min kropp kom til å reagere slik, så hadde jeg nok ikke tatt vaksinen. Jeg tok vaksinen fordi jeg syns det var viktig å bli med på dugnaden, men når jeg må ofre min egen kropp for å beskytte meg og ende opp med en annen alvorlig bivirkning – så er det ikke innafor, mener hun.

Studier: Vaksinen gjør deg ikke mindre fertil

Det er ingen holdepunkter for økt risiko for spontanabort etter coronavaksinasjon. Det er heller ikke funnet holdepunkter for at coronavaksine påvirker fertiliteten. Det viser FHI til på sine nettsider.

(Begge lenkene over lenker til studier om temaet).

To studier har også undersøkt effekt av vaksinasjon og infeksjon i forbindelse med prøverørsbehandling. Ingen av de to faktorene reduserte sjansen til å bli gravid sammenlignet med friske, uvaksinerte kontrollpersoner.

– Glad jeg ikke har noe partner akkurat nå

Kine Nannestad (29) jobber som selger og har ett barn. Hun er singel nå, og det er hun glad for.

– Jeg satte inn p-stav for ett år siden, og da hadde jeg mensen i to dager. Men etter vaksinen har jeg det fire uker om gangen. Og det er hver gang. Det er fryktelig slitsomt, og jeg er veldig glad jeg ikke har noe partner akkurat nå.

Kine Nannestad (29) blør i fire uker hver gang hun har mensen.

Hun forteller også at hun har endometriose, som i hennes tilfelle gjør at hun har sterke smerter ved menstruasjon.

– Og nå er det fire uker i stedet for to dager. Det er intenst. Det som om kroppen bare sa: «tulla!».

Hun venter også på flere svar fra FHI før hun bestemmer seg for om hun skal ta boosterdosen.

– Jeg har tatt to doser, men er usikker på om jeg skal ta den tredje. Jeg blør jo mye mer og. Samtidig har jeg jo ikke tatt vaksinen for min del, jeg har tatt den for Norge sin del.

– Litt skummelt

– Det gikk plutselig tre måneder fra den ene menstruasjonen til neste. Så for min del har det vært veldig stort mellomrom hver gang jeg har fått det. Sist jeg hadde mensen var det blødning hver dag i tre uker. Det er sånn jeg aldri har opplevd før, sier Sarah Baker (30).

Sarah Baker (30) er litt skremt av at kroppen oppfører seg annerledes enn hun er vant til.

Hun bor i Nittedal og er student.

– Jeg synes det er litt skummelt. Man vet jo ikke hvordan det påvirker kroppen med tanke på å få barn videre og sånn, at det skal ha noe å si for det, sier hun.

Ifølge FHI er det ikke noen link mellom coronavaksinen og lav fertilitet.

Tok tredje dose

Selvi Qerimi (38) er helsepersonell og har derfor fått tre doser allerede.

Selvi Qerimi (38) har allerede fått boosterdosen og er glad for det.

– Jeg har fått alle tre dosene nå, fikk min siste 22. desember. Etter andre dose opplevde jeg at jeg merker når eggløsningen er, og det har jeg aldri opplevd før. Jeg får smerter under mensen, før merket jeg det så vidt.

Hun har blandede følelser, men var ikke i tvil da hun fikk tilbud om vaksinen.

– Jeg jobber med pasienter og er for vaksinen. Men jeg synes det er uheldig at den har sånne bivirkninger, sier Qerimi.