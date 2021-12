Kongen i nyttårstalen om 2022: − Sett frem de fineste koppene!

Hans Majestet Kongen beklaget at de svakest stilte i samfunnet er hardest rammet av pandemien, men rettet i nyttårstalen en varm takk til helsevesenet.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

– Takk for det livsviktige arbeidet dere gjør for oss alle, dag ut og dag inn i dette lange, tunge løpet. Vi er alle dypt imponert over innsatsen deres, uttalte kong Harald.

Han tror at heller ikke avslutningen av 2021 ble som mange hadde ønsket og håpet.

– Skuffelse og usikkerhet preger manges hverdag. Anledninger vi hadde gledet oss til, må igjen skyves på. Det gjelder også for oss i Kongefamilien, sa Kongen i nyttårstalen.

Før jul meldte Slottet og regjeringen at den offisielle feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag 21. januar neste år må utsettes på grunn av coronasituasjonen.

Kongen sa at det gjør noe med oss, når vi blir avskåret fra sosialt liv over lang tid. Han la til at pandemien krever evne til innlevelse fra alle, fordi hver og en er rammet ulikt.

– Jeg tror det er avgjørende at vi tar oss tiden og bryet med virkelig å lytte til andre – med ønske om å forstå. Lar vi oss berøre, påvirker det måten vi tenker og handler på.

– Inviter hverandre inn!

Kongen ga uttrykk for at mange det kommende året kanskje trenger å finne tilbake til de gode samtalene og kvalitetsstunder med mennesker som betyr noe for oss.

– Kanskje trenger vi å gjenfinne åpenheten og gjestfriheten i oss selv. Styrke gamle vennskap og knytte noen nye. Sette frem de fineste koppene og invitere hverandre inn!

2022 er Frivillighetens år, men Kongen påpekte at frivilligheten har lidd under pandemien.

– De svakest stilte har dessverre blitt spesielt hardt rammet: rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge, sa kong Harald.

Han kom samtidig med eksempler på mennesker som har gjort en stor forskjell:

En pappa som startet turgruppe med nabobarn. Afghanske ungdommer som handlet for eldre i nærmiljøet. En kvinne som lyttet omsorgsfullt til ensomme unge på hjelpetelefon.

– Gi frivilligheten et løft

– I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper vi sterke fellesskap, sa Kongen.

Kronprins Haakon er beskytter for Frivillighetens år 2022.

Se glimt fra Kongefamiliens år i billedgalleriet under:

3. JANUAR: Kongen, dronningen og kronprinsen ankommer Gjerdrum kirke for å minnes ofrene for skredkatastrofen.

Kongen siktet trolig til coronapandemien, da han uttrykte håp om at verdenssamfunnet underveis har lært noe om hvor avhengig vi er av hverandre – og om at det skjer på andre siden av jorden, i høy grad har betydning også for oss i Norge.

– Vevd sammen på tvers

– Jeg håper denne erkjennelsen vil gjøre oss mer solidariske med våre medmennesker. Og jeg håper at vår felles erfaring vil styrke samarbeidet mellom oss, om utfordringer som berører oss alle, sa kong Harald i nyttårstalen.

Han hilste spesielt til nordmenn som arbeider andre steder i verden.

– Der som hver dag blir minnet om at vi alle er vevd sammen på tvers av nasjonaliteter og som daglig erfarer verdien av internasjonalt samarbeid, sa Kongen.

URFOLK: Kongen besøkte yanomami-indianerne og deres leder Daví Koenawa i regnskogen i Amazonas i april 2013.

– Tjent med å lytte til urfolk

Kongen trakk frem hva som slår ham i samtaler med urfolk over hele verden – hvordan de til alle tider har vært avhengig av samspillet med naturen for å overleve.

– Storsamfunn og urfolk verden over er tjent med å lytte til hverandre og samarbeide for å ivareta det som må være et felles mål: Å forvalte jordens ressurser på en måte som gjør at også generasjonene etter oss kan leve gode liv.

Kongen fortalte at han i oktober var i Kautokeino, hvor han deltok i en seremoni der et historisk klenodium med stor verdi for samefolket ble tilbakeført til samene.

Han snakket om Lappekodisillen fra 1751, samenes viktigste dokument og grunnlaget for deres juridiske rettigheter, som ble overrakt fra Arkivverket i Oslo til Samisk arkiv.

– Det var en påminnelse om betydningen av kultur, språk og historie for et folks identitet.

– Avhengige av vennlighet

Kong Harald mener at kulturarven kan gi indre styrke, uansett hvor vi kommer fra:

– Arven fra litteratur, sanger og fortellinger formidler gammel visdom som kan være god å ha, når det røyner på: Historier om mennesker som har vært i samme situasjon som oss selv. Fortellinger om de evige dilemmaer vi til alle tider har stått overfor.

Kongen tror alt som minner oss på det vi mennesker har felles, er med på å styrke oss.

– Som at vi alle trenger å bli sett av noen med et kjærlig blikk. Og at vi alle er avhengige av andres vennlighet og velvilje.

KONGEBESØK: Kong Harald får blomster i Kautokeino, mens direktør for Samisk arkiv Inga Martha Steinfjell og riksarkivar Inga Bolstad ser på, før overrekkelsen av Lappekodisillen i oktober.

Til alle, eller med hans egne ord «enten dere føler på sorg og savn, på uro og utmattelse, eller glede og forventning», fremførte Kongen sin nyttårshilsen:

– Jeg håper vi kan gå inn i det nye året med tid og krefter til det som styrker oss: Ved å lytte til hverandre med interesse og innlevelse. Ved å finne tilbake til vennskap og gode samtaler. Ved å tro på at hver og én av oss kan bety noe for andre mennesker.