Rødt nivå på VGS: Dette bekymrer elevene seg for Regjeringen sier at gult nivå ikke er et alternativ for videregående skole. Vi har pratet med fem elever om hvilke forventninger de har til det neste semesteret. Amanda Strand Askeland Bastian Lunde Hvitmyhr Avog Publisert 05. januar, kl. 11:34

Simon Johannes Norheim (18) går siste året på Nydalen VGS i Oslo, og har opplevd å ha smitteverntiltak alle tre årene han har gått der. Han sier han støtter tiltak for å få ned smitten, men synes det er kjipt at skolen igjen er på rødt nivå.

– Jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg når det er hjemmeskole, og jeg får ikke sett vennene mine. Det påvirker også motivasjonen min når jeg ikke har en lærer som kan vise meg det jeg ikke forstår, sier Nathalie Løvvig (17) fra Halden.

– Jeg synes det er litt unødvendig med et nasjonalt tiltak hvor alle skolene blir påvirket. På min skole har vi ikke store problemer med smitte. De som har det ille fra før, er de som får det verst under rødt nivå, sier Brage Olsen Lind (18) fra Stokmarknes i Nordland.

– Stressmomentet kommer mer fra hvor raskt ting snur frem og tilbake. Dagene blir uoversiktlige og uforutsigbare, og kvaliteten på undervisningen, samt motivasjon hos både elever og lærere, er noe redusert, sier musikklinje-elev Ragnar Kalstø Hareide (18) fra Karmøy.

Lucia Zazueta-Vicente (17) fra Oslo sier at det er frustrerende å plutselig vende seg til nye rutiner og samtidig opprettholde det akademiske nivået.

Rødt nivå på VGS: − Direkte skummelt

Leder for Elevorganisasjonen reagerer sterkt på at regjeringen har trosset de faglige rådene og innførte rødt nivå på videregående.

RØDT NIVÅ: Elevene sier de alle forstår at det må settes inn tiltak for å dempe smittetrykket, men er spente på hvordan det vil prege vårsemesteret.

Før jul valgte regjeringen å videreføre rødt smittevernnivå i den videregående skolen da skolene skulle åpne etter nyttår. Rødt nivå betyr fortsatt fysisk undervisning, men det er krav til få nærkontakter og avstand for de eldste elevene. I tillegg innebærer det en del digital undervisning.

– Det siste semesteret er den siste innspurten faglig sett. Jeg er redd for at mer hjemmeskole nå nok en gang skal overlate læringen i større grad til eleven, noe som potensielt kan gjøre meg mer usikker frem mot eksamen, sier Simon Johannes Norheim til VG.

Nathalie Løvvig går andre året på medieproduksjon i Halden og håper det blir grønt nivå igjen snart, slik at hun rekker å oppleve VGS slik det egentlig skal være.

Brage Olsen Lind går inn i sitt siste semester på VGS. Han sier han takler hjemmeskole fint, men han frykter det faglige tapet kan bli stort hvis det varer lenge.

Som musikklinje-elev føler Ragnar Kalstø Hareide at alt de gjør til en viss grad blir påvirket av tiltakene, men at han har lært seg å ikke ha så høye forventninger de siste to årene .

Lucia Zazueta-Vicente sier at det å gå fra å snakke med 30 elever om dagen til å plutselig bare snakke med to personer via en PC-skjerm, tærer på det psykiske og gjør det vanskelig å opprettholde de sosiale forholdene.

Regjeringen trosser fagrådene

Med videreføringen av rødt nivå trosser regjeringen fagrådene for coronatiltak på videregående skole. Helsemyndighetene anbefaler at videregående skoler går over til gult nivå.

Utdanningsdirektoratet skriver i sine vurderinger at rødt nivå i videregående skole må avvikles så snart som mulig. Folkehelseinstituttet skriver: «ikke grunnlag for rødt tiltaksnivå nasjonalt». Barneombud Inga Bejer Engh er sterkt kritisk og ba regjeringen sette videregående skoler på gult nivå fra 3. januar.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sa i romjulen at hun ikke vil bøye av for kritikken og at gult nivå ikke er alternativ for videregående.

– En «quick fix»

Leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs reagerer sterkt på at regjeringen har trosset de faglige rådene fra Helsedirektoratet, FHI og Utdanningsdirektoratet.

Han mener dette er en såkalt «quick fix» fra regjeringens side.

FRUSTRERT: Leder for Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs forstår ikke hvorfor regjeringen velger å fortsette med rødt nivå på videregående skoler.

– Vi synes det er direkte skummelt at de trosser helsefaglige råd, når det ikke er veldig god grunn til å ha rødt nivå. Det er ikke akkurat å skjerme barn og unge, sier Udnæs til VG.

Info Hva betyr rødt nivå? Videregående skole: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever i mindre grupper

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Utdanningsdirektoratet Vis mer

– Ser på skolen som en oppbevaringsboks

Udnæs i Elevorganisasjonen mener at de ikke gjør nok for å kunne gjennomføre undervisning på gult nivå, og mener de heller må oppdatere smittevernveilederne og tilpasse dem til omikronvarianten.

Han understreker at veldig mange skoler ikke har all verdens med plass, og at rødt nivå dermed fører til mye digital undervisning. Det mener han vil ha store konsekvenser for både kvaliteten på undervisningen og utviklingen til elevenes sosiale liv.

– Jeg opplever at de ser på skolen som en oppbevaringsboks. Hvis regjeringen hadde forstått hva skolen faktisk betyr for elevene i hverdagen, så hadde de ikke gått til rødt nivå.

– Betyr ikke stengte skoler

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier til VG at de fortsetter med rødt nivå fordi de mener gult nivå har for lite for seg i videregående.

– Elever på videregående har undervisning i forskjellige grupper i ulike fag. Derfor er ikke gult nivå forenlig med et godt opplæringstilbud. Det er viktig å understreke at rødt nivå ikke betyr stengte skoler.

FORSTÅR: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier til VG at hun forstår at det er frustrerende for elevene, men mener at gult nivå ikke er forenlig med et godt opplæringstilbud.

Ny vurdering i uke 2

Brenna sier at de håper at elevene skal få et semester som er minst mulig preget av pandemien og smitteverntiltak. I uke 2 skal alle smitteverntiltakene vurderes, inkludert tiltaksnivåene på skolene.

– Jeg forstår godt at dette har vært en frustrerende tid for elevene. Jeg håper som alle andre at elevene kan få en mer normal hverdag snart. Vi mennesker trives best sammen. Det gjelder spesielt for de unge. Ta vare på hverandre og husk at det er lov å være sammen også under rødt nivå når man følger smittevernråd.

Kunnskapsministeren og regjeringen har også fått sterk kritikk for en ny karanteneregel som gir ansatte i skolen unntak fra smittekarantene i arbeidstiden.

I praksis betyr det at ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må være i karantene på fritiden.