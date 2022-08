ORDFØRER: Hilde Thorkildsen fortsetter som ordfører i Nittedal.

Frikjent for korrupsjon – vender tilbake som ordfører

Hilde Thorkildsen (Ap) har besluttet å fortsette som ordfører i Nittedal kommune.

Dette melder Romerikes Blad.

I juni 2020 ble det kjent at ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) var en av i alt fem personer som var siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i Nittedal kommune.

4. juli 2022 kom nyheten om at den suspenderte ordføreren ble frikjent for korrupsjonsanklagene fra Økokrim. Nå er hun altså klar for å vende tilbake til jobben.

– Jeg er veldig glad for det rettssystem vi har i Norge. Det å være enstemmig frikjent av to rettsinstanser er godt. Jeg har fortalt min historie og blitt trodd, sier Thorkildsen til VG.

Hun satser på å være tilbake i jobben som ordfører den 1. september, og legger ikke skjul på at de to siste årene har vært tøffe.

– Det har vært grusomt å være i en situasjon hvor du blir anklaget for en så alvorlig forbrytelse. Det har vært utrolig tungt.

Også hennes medtiltalte, en lokal forretningsmann, er frifunnet.

Ifølge tiltalen var Hilde Thorkildsen som ordfører involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende mannen hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal. I november 2013 overførte forretningsmannen 125.000 kroner til et selskap som er deleid av ordføreren.

– Jeg har hatt veldig gode støttespillere i partiet og partiledelsen. Familien min har vært fabelaktig. Man kommer seg ikke gjennom en slik situasjon uten store sår. Jeg har redusert helse, gått fryktelig mye ned i vekt, og lagt på sykehus i tre måneder, men som jeg sa i retten, det som holdt meg oppe var sannheten om at jeg ikke hadde gjort noe galt.

– Hva gleder du deg mest til med å komme tilbake i jobben?

– Jeg har ikke vært på jobb enda, så jeg vet ikke. Men ja, det å komme tilbake til et mer normalt liv. Jeg har en veldig god varaordfører som har gjort en god jobb mens jeg har vært borte.