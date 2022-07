Alt du trenger å vite om studieopptaket

Hvis man har kommet inn på andrevalget sitt, kan man takke ja til dette og fremdeles være på venteliste til førstevalget?

– Ja, du kan takke ja til både tilbud om studieplass og tilbud om ventelisteplass, men vær klar over at viss du får et studietilbud i hovedopptaket og et nytt tilbud i suppleringsopptaket, vil du miste det gamle tilbudet fra hovedopptaket automatisk.