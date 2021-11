Se oversikten: Slik prioriterer Vedum Norges pengesekk

Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.

Regjeringen gjør et kutt i elavgiften som vil koste staten 2,9 milliarder kroner. Kuttet kommer etter rekordhøye strømpriser i høst.

VG har også omtalt den store, grønne satsingen i budsjettet: 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet.

Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner. Dette er første gang på mange år at maksprisen settes ned.

500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.