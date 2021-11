KRASJ: Patruljen kjørte bilen inn i veggen i et forsøk på å stanse mannen.

Polititopp: − Vi ønsker ikke å skyte folk

For politiet handler det om å stanse en trussel så raskt som mulig, forklarer seksjonssjef Elisabeth Rise. Noen ganger ender det med dødsfall.

– Vi ønsker ikke å skyte folk, og forsøker å løse situasjonen uten å komme til bruk av det maktmiddelet, sier seksjonssjef Elisabeth Rise i Politidirektoratet (POD).

Så langt i år har to personer blitt skutt og drept av politiet. En av dem er Rustam Louis Foss (33) som tirsdag gikk ned Thereses gate med en kniv som han skal ha truet minst to personer med.

I sine forsøk på å stanse ham, valgte politipatruljen som kom til stedet å kjøre ham ned to ganger.

Rise ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men forteller på generelt grunnlag at det er tjenestepersonene som må gjøre en vurdering av hva som er nødvendig i den enkelte situasjonen.

– Det er vanskelig å være konkret på hva som utløser hvilke verktøy, fordi den informasjonen patruljen har på forhånd og hvordan de opplever trusselen på stedet, og hvor stor den er, vil være med på å danne et bilde av hvordan trusselen kan stoppes.

– Da kan bilen, eller andre verktøy, brukes ut fra en vurdering av hva som er nødvendig og forholdsmessig.

SKUTT OG DREPT: Rustam Louis Foss ble skutt av politiet og døde. Spesialenheten har rutinemessig åpnet etterforskning.

Påkjørslene på Bislett stanset ikke Foss den tirsdagen. Politibilen ender i en vegg, og han angriper polititjenestepersonen i passasjersetet.

Til slutt blir han skutt, og dør av skadene.

– Når vi velger å avfyre skudd anses det som å være siste utvei, og som det eneste som stopper trusselen. Den trusselen kan være rettet fra vedkommende mot politiet, eller mot en tredjeperson i området.

En maktpyramide

– Første nivå i maktpyramiden er å gå i dialog med vedkommende som vi håndterer. Så vil man ut ifra situasjonen vurdere om man skal gå lenger og lenger opp i pyramiden.

– Da vurderer man bruk av verktøy som i utgangspunktet vil være mer alvorlig og potensielt til skade for vedkommende, men da gjør man en vurdering av forholdsmessigheten ut fra situasjonsbildet.

FORHOLDSMESSIGHET: Seksjonssjef Elisabeth Rise ved Politidirektoratet (POD) forteller om politiets bruk av maktmidler.

Tall fra POD viser at omtrent 1,25 prosent av alle politiets oppdrag er bevæpnede oppdrag. I 2019 utgjorde det rundt 10.000 oppdrag, og i 13 av dem avfyrte politiet skudd.

I 2020 avfyrte politiet skudd i elleve oppdrag. I fem av oppdragene skjøt politiet mot en person, hvorav tre personer ble skadet og to døde.

– Norsk politi er ikke bevæpnet og det er en politisk beslutning. Vår innstilling er at bruk av skytevåpen er aller siste utvei.

Fire personer, de to politifolkene og to andre tilfeldige personer som var på gaten den dagen, har status som fornærmet etter dramaet på Bislett.

Oslo politidistrikt etterforsker hendelsen som fire drapsforsøk. Da antatt gjerningsperson er død, vil saken bli henlagt når etterforskningen er avsluttet.

Foss er tidligere domfelt for en lignende hendelse på Ankerbrua i 2019. Da ble en mann knivstukket, og flere personer truet med kniv.

Han ble i desember 2020 dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøket på broen, samt trusler og forstyrrelse av ro og orden.

De sakkyndige i den saken vurderte at Foss var psykotisk på gjerningstidspunktet i 2019.

Det er også psykisk sykdom som er politiets hovedhypotese for hendelsene på Bislett, opplyser politiadvokat Kari Kirkhorn til VG.

– Om folk er i en psykose eller ikke, er vanskelig for politiet å avgjøre. Vi kan ta den faktabaserte informasjonen vi har og eventuell historikk, men vi handler ut fra hvorvidt personen utgjør en trussel for enten seg selv eller andre i den aktuelle situasjonen, og prøver å begrense og har som mål å stanse den trusselen så det ikke er fare for andre, forklarer seksjonssjef Rise ved POD.

Fakta om hendelser hvor politiet har skutt med dødelig utgang 9. november 2021: En mann ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo. Mannen skal ha forsøkt å angripe personer i området med kniv.

28. august 2021: En svensk statsborger (34) ble skutt av politiet i Sarpsborg og døde. Politiet rykket ut etter melding om at en mann hadde truet en annen med kniv. Da politiet kom til stedet kom mannen mot dem med kniv, og det ble avfyrt flere skudd.

21. desember 2020: En beboer i et hybelhus i Bergen ble skutt og drept med tre skudd i overkroppen. Mannen hadde startet brann i trappehuset og kom politiet i møte med kniv i hånden.

22. september 2020: En mann ble skutt av politiet på Bolkesjø i Telemark. Politiet hadde rykket ut etter melding om at mannen ville ta sitt eget liv. Da de kom til stedet kom mannen mot politiet med en kjøttøks i den ene hånden og kniv i den andre hånden. Han ble truffet av fire skudd og døde.

5. august 2019: En mann i midten av 60 årene blir skutt og drept på Jaren i Oppland etter han ifølge politiet angrep dem med motorsag.

27. november 2016: En 34 år gammel mann ble drept etter en skuddveksling med politiet i Kristiansand. To tjenestemenn avfyrte til sammen 17 skudd mot mannen.

26. september 2015: Politiet mottok melding om en person i Hedmark som skulle ha et våpen. Da politiet dro hjem til mannen, avfyrte han et skudd som traff en tjenestemann. Politiet besvarte ilden, og personen døde på stedet.

22. april 2006: En beruset mann skjøt på politiet med en avsagd hagle i Skui i Bærum. Tre politimenn ble truffet, men ikke alvorlig skadd. Politiet skjøt tilbake, og mannen døde av et skudd i hodet.

18. mai 2005: En 34 år gammel mann ble drept i Larvik sentrum. Han var utagerende på åpen gate og truet med kjøttøks. Kilde: NTB Vis mer

Under en pågående hendelse er det politifolkene på stedet som i størst grad må beslutte hva som er nødvendig for å få kontroll på en situasjon, sier Rise.

– I politiutdanningen blir det lagt vekt på å lære seg å vurdere en trusselsituasjon, og det jobbes mye med scenariotrening for at man skal bli gode på å lese utviklingen av en situasjon.

– Det kan gå fort, det kan bli akutt, og da må man bruke den informasjonen man har og den treningen man har til å gjøre riktige vurderinger på kort tid.

Alle politipatruljer i Norge har fremskutt lagring av våpen i politibilene, og tjenestepersonene må som hovedregel innhente tillatelse for å kunne bevæpne seg.

– Hvis det ikke er tid, for eksempel dersom man må agere i nødverge, kan tjenestepersoner også bevæpne seg uten godkjenning. Men, dette skjer kun unntaksvis.

I løpet av 2022 skal alle patruljer i Norge også ha elektrosjokkvåpen tilgjengelig.

– Å innføre elektrosjokkvåpen gir oss en mulighet for å bruke et mildere verktøy enn skytevåpen, men det erstatter ikke et skytevåpen. Det er heller ikke alle situasjoner hvor elektrosjokkvåpen er riktig å bruke, avslutter Rise.