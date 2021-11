PSYKIATRI: Frp-leder Sylvi Listhaug og partiets helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, vil satse store ressurser på norsk psykiatri.

Frp etter Kongsberg og Bislett: − En katastrofe

Frp-leder Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud sier at nedbyggingen av norsk psykiatri er en katastrofe. De vil skjerme folk fra psykisk syke.

– Nedbyggingen av norsk psykiatri har foregått over mange år. Men nå har det gått så langt at det går ut over sikkerheten til både de som er syke, pårørende og folk flest. Da må vi si stopp, sier Listhaug.

Hun og partiets helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, møter VG i Oslo sentrum, få dager etter dramaet på Bislett og uker etter at fem personer ble drept på Kongsberg.

– Tallenes tale er avslørende, sier Listhaug og legger to statistikker på bordet:

Antall dagplasser innen psykiatrien har falt fra 5781 i 2000 til 3284 i 2020, ifølge SSB-tall.

Antallet psykiatri-relaterte politioppdrag har gått opp fra 37 130 i 2016 til 53 219 i 2020 : I gjennomsnitt 146 hver dag.

– Samtidig som det kraftige fallet i antall døgnplasser, har det blitt 900 000 flere innbyggere. Det sier seg selv at deler av omleggingen av psykiatrien har mislyktes og at vi trenger flere døgnplasser, sier Listhaug.

– Vi mener vi må vurdere å bygge et nytt og moderne Reitgjerdet eller Gaustad, hvor tungt psykisk syke og voldelige kan få hjelp og skjermes mot innbyggerne til de eventuelt er klar til å leve normalt i et nabolag, sier Hoksrud.

Reitgjerdet var et meget omstridt psykiatrisk sykehus på 80-tallet.

TVANG: De to Frp-toppene vil ha mer tvang, for å skjerme innbyggerne mot voldshendelser.

– Vi mener vi må satse ressurser på å bygge institusjonsplasser innen psykiatrien igjen, underbygger hun.

De sier at Norge også har gått for langt i å avvikle tvang.

– Daværende helseminister Bent Høie fikk dessverre gjennomslag for en ny politisk retning, med mindre bruk av tvang. Det ble gjennomført i 2017. Det har i praksis endt med at det har blitt mye vanskeligere å bruke tvang. Det var en gigantisk tabbe, ja, en katastrofe, sier Listhaug.

Hun sier at de ikke greide å hindre det, men at de var med på å stanse ytterligere nedbygging av institusjonsplasser i vår.

«For friske»

Frp-lederen sier de skal være varsomme med å trekke konklusjoner om de to siste voldshendelsene.

– Det overlater vi til den videre etterforskningen, men det som hittil har kommet frem viser at det åpenbart er to episoder hvor psykiatri har en vesentlig rolle.

– Hva vil dere gjøre?

– Vi vil på kort og lang sikt øremerke penger til en kraftig

oppbygging av institusjonsplasser og gå tilbake til det gamle lovverket, som i større grad åpnet for bruk av tvang mot alvorlig psykisk syke.

Hoksrud sier det er noe alvorlig feil når politiet har blitt involvert i så mange flere psykiske hendelser de senere årene.

– Mange går rundt i gatene og sliter med store psykiske problemer fordi de «er for friske» til å bli tvangsinnlagt.

FOR LANGT: Listhaug og Hoksrud mener psykisk sykes rettigheter har gått for langt, i en balanse mot rettighetene til folket.

Listhaug sier det er på tide å gi den retten til folk som blir berørt.

– Når psykisk syke får gå rundt og det ender med at de skader og dreper uskyldige mennesker, da har deres rettigheter blitt for sterk eller behandlingstilbudet har sviktet, sier Listhaug.

– Jeg vil da si at det er på tide å gi en like sterk rett til landets innbyggere, mot å bli utsatt for slikt. Vi må styrke behandlingstilbudet og gi hjemler som gjør det lettere å tvangsbehandle dem som bør skjermes fra samfunnet av hensyn til seg selv og andre, sier hun.

Kongsberg-ordføreren er inne på samme tema i et intervju med VG lørdag.

Også Ap-ordfører i Oslo, Raymond Johansen, vil ha debatt om at terskelen for tvang bør senkes.

– Må løfte store ressurser

Listhaug vil ikke si hvor mye de vil kreve skal brukes av ressurser i årene som kommer.

– Støre-regjeringen har foreslått 50 millioner kroner mer til psykiatri i kommunene og 350 millioner til sykehusene, der kun deler av dette skal gå til psykiatrien.

Hun sier det er altfor lite.

– På sikt må vi løfte store ressurser for å bygge nye institusjonsplasser. Vi jobber nå med vårt alternative statsbudsjett. Der vil vi vise hva vi mener må til, sier hun.

LOVER: Helseminister Ingvild Kjerkol lover at regjeringen vil satse på psykiatri.

Lover løft

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ønsker ikke å konkret å kommentere forslagene og utspillet fra Frp-duoen Hoksrud og Listhaug.

Hun gir en generell kommentar om den nye regjeringens planer for å satse på psykiatri-feltet:

– Det handler om alt fra lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, til barne- og ungdomspsykiatri, dagbehandling på poliklinikk, men også langvarig døgnbehandling for de som trenger det, sier Kjerkol.