MANGE NÆRKONTAKTER: Smittevernoverlege Bjørg Møllerløkken sier det er nærmere 40 nærkontakter knyttet til de to omikrontilfellene i Øygarden kommune.

Krisemøte om smitteutbruddet i Øygarden

Onsdag var det krisemøte om smitteutbruddet i Øygarden. Det ventes nye tiltak.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Møtet fant sted i Øygarden, og representanter for omkringliggende kommuner, deriblant Bergen, var til stede.

– Vi har hatt to møter i Øygarden. Først et Bergens-regionalt møte, og så møte i lokal kriseledelse. Vi skal ha et nytt møte fredag klokken 08.15, for å se på hva mulighetene er, sier ordfører i Øygarden Tom Georg Indrevik (H), ifølge Bergens Tidende.

Til stede var også FHI, Helsedirektoratet og Statsforvalteren. Blant tiltakene som ble diskutert, var innstramminger for munnbindbruk, tiltak i skolesektoren, tiltak for helseinstitusjonene og karanteneregler.

To voksne personer som kom fra Sør-Afrika med sine to barn forrige uke, har fått påvist omikronvarianten i Øygarden kommune. Til sammen er det mellom 30 og 40 nærkontakter knyttet til smittetilfellene, opplyser smittevernoverlege Bjørg Møllerløkken.

Alle positive testprøver siden torsdag 25. november skal sjekkes for å finne ut om de er omikronvarianten. Det er snakk om rundt 150 prøver, ifølge Bergensavisen.

– Foreløpig går vi tilbake til dagen før de positive fikk tatt sin prøve. Avhengig av hva vi finner, må vi se om vi skal gå enda lenger tilbake, sier seksjonsoverlege ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland sykehus, Øyvind Kommedal.

Så langt er rundt 65 prøver sjekket uten funn. 91 personer har så langt testet positivt i kommunen denne uken, og 101 personer er satt isolasjon.