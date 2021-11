TIL UNNSETNING: Brannvesenet måtte rappellere ned til berghyllen for å få hunden opp.

Frank (4) ble borte under harejakten – sto fast på berghylle

Eieren måtte se hjelpeløst på at hunden sto og klynket. Så kom brannvesenet fra Namsos.

Av Oda Leraan Skjetne

Sandra Gausen og den strihårede dachshunden Frank hadde vært på harejakt siden formiddagen da hunden trolig fikk ferten av noe. Kanskje et rådyr, for plutselig hadde Frank løpt langt.

Og deretter ble GPS-en stående lenge på samme sted, på Follavatnet ved Malm i Trøndelag. Eieren mistenkte at han hadde satt seg fast og gikk for å lete.

Hun fant ham på en berghylle.

– Det var bratt på alle kanter rundt ham. Det var 15–20 meter rett ned, anslår Gausen overfor VG.

Det var mørkt, bratt og glatt – og ikke minst en fortvilt situasjon for eieren.

– Jeg kom meg ikke ned til ham. Så sto han der og klynket, og jeg fikk ikke til å hjelpe ham, sier Gausen.

Det var Adresseavisen som først omtalte redningsaksjonen. For Brannvesenet fra Namsos rykket ut i 16-tiden lørdag.

– Det var fire som kom. Tre dro opp med rappelleringsutstyr, sikret seg og fikk ham opp. Det gikk veldig bra, hele redningsaksjonen, sier eieren.

– Var det en gledelig gjenforening?

– Ja, veldig. Vi var veldig glade, både hund og eier. Han var bløt og kald og satte veldig pris på å få komme inn, sier Gausen.

Namsos Brann og Redning har delt et bilde av aksjonen på Facebook.

– Tauredning øver vi jevnlig på, og det er fint å se at denne kompetansen kommer til nytte, slik at denne hendelsen fikk et godt utfall skriver de.