Skole i sorg etter flystyrt i Larvik: − Dette er helt forferdelig

Elever og ansatte ved Pilot Flight Academy på Torp er i sorg etter at en flyinstruktør og to elever mistet livet da et småfly fra skolen styrtet tirsdag.

– Dette er jo tungt og trist. Nå må vi bare ta oss av menneskene, sier medgrunnlegger av skolen, Frode Granlund til VG på telefon tirsdag ettermiddag.

Like før bekreftet politiet at en flyinstruktør og to elever ble funnet omkommet etter småflystyrten utenfor Larvik. Flyet var «totalhavarert», ifølge politiets innsatsleder på stedet. Pårørende er varslet.

Pilot Flight Academy utdanner trafikkflypiloter på tre avdelinger. To av disse er i Norge – på Notodden og Torp – mens én er i Texas, USA.

Totalt teller skolen 120 ansatte og 350 studenter spredt over de tre avdelingene, forteller Granlund.

– Her er alle tett på hverandre og kjenner hverandre, sier Granlund.

Han forteller at elever og ansatte har møtt opp på alle de tre avdelingene for å være sammen i sorgen i dag.

– Hvordan tar elevene dette?

– Det er jo sorg og fortvilelse, det er helt forferdelig, sier Granlund, som grunnla Pilot Flight Academy sammen med Runar Vassbotten i 2007.

– Vi har aldri hatt noen ulykker med personskader som dette tidligere, sier Granlund.

Småflyet som styrtet skulle ut på en helt vanlig treningstur da det forsvant fra flyradaren like etter klokken 09 tirsdag morgen.

Flyet er av modellen Diamond DA-42NG, og tok ifølge Flightradar av fra Sandefjord lufthavn Torp klokken 08.26 tirsdag morgen.

– Det er et tomotors skolefly, en velprøvd flymodell. Vi har syv av denne flymodellen og ytterligere 12 av samme produsent, men da enmotors fly, sier Granlund.

Siste registrerte posisjon på flightradar24 var klokken 09.10. Rett før det forsvant fra radaren, mistet flyet raskt høyde, fra 3325 fot til 2075 fot.

Sandefjord kommune bistår Pilot Flight Academy med sorgarbeidet.

– Først og fremst er dette en dypt tragisk hendelse, som berører oss alle, sier ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch (H), til VG.

– Våre tanker går spesielt til pårørende, kollegaer og firmaet som er hardt rammet. I Sandefjord kommune stiller vi med den kompetansen som trengs: Kriseteamet er koblet på, både i dag og fremover, slik at man skal komme best mulig gjennom den dypt tragiske hendelsen. Hendelsen vil prege hele det miljøet.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med ordføreren i Larvik.